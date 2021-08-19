Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Yükseköğretim Kurulu, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019'un sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran Kovid-19 küresel salgını ile yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği hatırlatıldı.

Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile geçen yıl "Küresel Salgında Yeni Normalleşme" çalışmalarının yapıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'koronavirus komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir."

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak.



Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.



Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.