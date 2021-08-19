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2021 YKS tercih işlemleri yarın sona erecek

Yayınlanma Tarihi: 19.08.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 14:56
2021 YKS tercih işlemleri yarın sona erecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemlerinin yarın sona ereceğini bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli YKS adaylarımız, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın (20 Ağustos 2021) saat 23.59'da sona eriyor.

Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

📌 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİNİ GÜNCELLEDİ

Milli Eğitim Bakanlığınca güncellenen takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri, 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Takvimi'nde değişikliğe gidildi.

Buna göre, atama işlemleri için eğitim kurumu tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak. Atama sonuçları ise 3 Eylül'de ilan edilecek.

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Etiketler milli eğitim 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (

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