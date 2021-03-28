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bugün yapılacak

Yayınlanma Tarihi: 28.03.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 09:10
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı bugün yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, (2021-YÖKDİL/1) 47 sınav merkezinde bugün gerçekleştirilecek.

Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara, çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verilecek.

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanları ile Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşuyor.

Bu arada adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAVDA COVİD-19 ÖNLEMLERİ UYGULANIYOR

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-YÖKDİL/1 öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Ayrıca adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Ayrıca, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

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Etiketler Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ÖSYM Arapça İngilizce

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