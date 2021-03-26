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yurt dışındaki üniversitelerle ilgili sosyal medyadaki yanıltıcı bilgilere karşı uyardı

Yayınlanma Tarihi: 26.03.2021 16:49 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 16:51
YÖK yurt dışındaki üniversitelerle ilgili sosyal medyadaki yanıltıcı bilgilere karşı uyardı

, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ilgili sosyal medyada yer alan yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Yükseköğretim Kurulundan () yapılan açıklamada, yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin, Kurul tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarını e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/yok-okul-tanima-belgesi-sorgulama) üzerinden görmelerinin mümkün olduğu bildirildi.

Öğrencilerin mezun olduktan sonra denklik problemi yaşamaması için uyarıları dikkate alması gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumları listesinde yer almayan kimi üniversitelerin genel ağ sayfalarında ve özellikle sosyal medyada 'YÖK tarafından tanındıkları ve mezunlarına her halükarda denklik verileceği yönünde' yanıltıcı bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Mağduriyet yaşanmaması için sosyal medyada yer alan bu tür yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna duyurulur."

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Etiketler e devlet YÖK Yükseköğretim Kurulu

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