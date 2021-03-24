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AKADEMİK HABERLER

’e geç başvuru için son gün açıklandı!

Yayınlanma Tarihi: 24.03.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 09:11
ALES’e geç başvuru için son gün açıklandı!

Akademik kariyer hedefleyenler için önemli olan " geç başvuru tarihi" belli oldu.

Akademik kariyer hedefleyenler için önemli olan "ALES geç başvuru tarihi" belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen Akademik Personel Lisans Üstü Eğitimi Sınavı (ALES) için kayıtlar 12 Mart'ta başlamıştı. 12 – 22 Mart 2021 tarihleri arasında alınan kayıtları kaçıranlar geç başvuru yoluyla sınava katılım hakkı elde edebilecek. Akademik kariyer hedefleyen öğrencileri yakından ilgilendiren ALES sınavının kayıtları 12 Mart'da sona erdi. Kayıt tarihlerini kaçıranlar için geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından 1 Nisan 2021 olarak belirlendi. Sınava kayıt ücreti 145 TL olarak belirlendi. Geç başvuru için adaylar en geç 1 Nisan 23.59'a kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilirler.

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Etiketler Akademik Personel Lisans Üstü Eğitimi Sınavı ( ÖSYM ALES

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