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2021-YÖKDİL/1 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı

Yayınlanma Tarihi: 19.03.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 16:46
2021-YÖKDİL/1 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 'na (2021-YÖKDİL/1) giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 28 Mart'ta uygulanacak 2021-YÖKDİL/1 sınavı adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, bugün saat 14.00'ten itibaren erişime açıldı. Adaylar, belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

2021-YÖKDİL/1 sınavına girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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Etiketler Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2021 YÖKDİL 1 sınavı T C 2021 YÖKDİL 1 ÖSYM

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