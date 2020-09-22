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Başkanı Saraç'ın makalesi UWN'de en çok okunanlar listesinde yer aldı

Yayınlanma Tarihi: 22.09.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 11:10
YÖK Başkanı Saraç'ın makalesi UWN'de en çok okunanlar listesinde yer aldı

'ün sosyal medya hesabından, Saraç'ın, 'da (UWN) yayımlanan makalesinin en çok okunanlar listesinde yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Yükseköğretim Kurulu () Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, 'da (UWN) yayımlanan makalesinin en çok okunanlar listesinde yer aldığı belirtildi.

YÖK'ün Twitter hesabındaki paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. 'ın geçen hafta University World News'da (UWN) yayımlanan 'Planning ahead for post-pandemic HE with a hybrid future' başlıklı makalesi UWN'de en çok okunanlar listesinde yer aldı."

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Etiketler YÖK Yekta Saraç University World News

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