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2019 merkezi yerleştirme takvimi açıklandı

  • Giriş Tarihi: Şubat 9, 2019
2019 KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı

Devlet Başkanlığınca () 2019 yılı Kamu Personel Sınavı () yerleştirme takvimi açıklandı.

'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1. yerleştirme için Başkanlık tarafından 11 Mart-24 Mayıs 2019 tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme talepleri toplanacak.

Ölçme, ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca tercihlerin alınması ise 9-18 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak.

DPB'nin KPSS 2. yerleştirmeye ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerini toplama süreci 5 Ağustos ve 18 Ekim 2019 tarihleri arası olarak belirlenirken, ÖSYM Başkanlığınca tercihler 3-12 Aralık 2019'da alınacak.

Etiketler Seçme personel ÖSYM DPB kpss

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