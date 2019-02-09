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11 üniversiteye rektör atanacak

  • Giriş Tarihi: Şubat 9, 2019
11 üniversiteye rektör atanacak

, aralarında Galatasaray ve Üniversitelerinin de bulunduğu 11 üniversiteye rektör atanacağı bildirildi.

() 11 üniversiteye rektör atanacağı bildirildi.

YÖK'ün internet sitesinde 11 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı yayımlandı.

Buna göre , , , , Üniversitesi, , , , , Munzur Üniversitesi ve 'ne rektör ataması yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 22 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar YÖK Başkanlığına başvuruda bulunabilecek.

Başvurular bizzat veya posta ile yapılabileceği gibi, "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da gerçekleştirilebilecek.

Adaylar başvurularında, profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduklarına dair belge ile bulunan, "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge gibi dokümanları da hazır bulunduracak.

Etiketler İstanbul Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde YÖK Yükseköğretim Kurulunca Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Karabük Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Muş Alparslan Üniversitesi Mardin Artuklu Üniversitesi Bursa Uludağ Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi

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