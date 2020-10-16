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Hâfız İbrâhim Şevkı

Hâfız İbrâhim Şevkı

Hat san'atının büyük isimleri - 82

Hayatı hakkında bilinenler pek azdır. Sultan II. Mahmud, Şumnulu hattatların san'atlarını ileriye götürmeleri için 'yi, şimdilerde toprağı olan bu şehre göndermiştir. Kendisinin mushaf, en'âm ve kıt'alarına rastlanmaktadır. Ölüm tarihi ise belirsizdir. Yetiştirdiği en mühim talebesi Süleyman Vehbi Efendi'dir (ö. 1843). Tanıttığımız nüshadan başka Müzesi -.550 (1231/1816); YY.3 (1241/1826)'da iki mushafı daha görülmüştür.

İsmail Zühdi'nin (bkz. Hat San'atının Büyük İsimleri-13) nesih hattındaki en parlak talebesi olan Hâfız İbrahim Şevkı, bu teşhîsin doğruluğunu burada tanıtılan h. 1233 (1818) tarihli mushafı boyunca isbât ediyor. Ferâğ kaydı, yazı sâhasının üst ve alttan bezenerek doldurulduğu daire içine rıkā' hattıyla yazılmıştır. Zer-enderzer bezeme, mushafın serlevha, sȗrebaşı ve güllerinde bütün parlaklığıyla kendini gösteriyor, lâkin müzehhibi imzasını esirgemiş. Eserin yekşah kabı, hâlen bu güzellikleri muhâfazayla meşguldür.

Resim 1: İbrahim Şevkı Efendi mushafının serlevhası.

Resim 2: Aynı mushafdan iki ara sahife.

Resim 3: Aynı mushafın ferağ kaydı.

Prof.

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Etiketler Topkapı Sarayı İbrahim Şevkı Bulgaristan YY Uğur Derman Osmanlı kitabe Osmanlıca

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