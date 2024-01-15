Ester kitabından sızan bal tuzakları

Perslerle İbraniler veya Yahudiler madalyonun iki yüzü gibidirler veya kimi zaman düşman kardeşler kapsamına giriyorlar. Tarih şeridindeki bağlantı noktalarından birisi Babil karşısında ittifak ya da Perslerin lideri Koreş'in (Cyrus) Yahudileri sürgünden kurtarmasıdır. Bir başka nokta da Ester adlı Yahudi dilberidir. Dişiliğini kullanarak sürgünde olan Yahudileri soykırımdan kurtarmıştır. Bu dişiliğini kullanma meselesi zamanla yol ve çığır olmuştur. Bugünkü skandalların da arka planını oluşturmaktadır. Bu çığır daha sonra genelleşmiş ve günümüze kadar aksetmiş ve sarkmıştır. Bir başka deyişle Jeffrey Epstein skandalına kadar uzanmaktadır. 200 kadar önemli şahsiyet bu skandalın girdabında veya anaforunda debelenmektedir. Clinton, Trump gibi eski başkanları da içine çekmiştir. Bu skandalın ortak kişilerinden birisi Ghislaine Maxwell'den başkası değildir. Epstein ile Ghislaine ya da bu ikili skandal ortakları, aynı zamanda sevgili olarak tanımlanıyorlar. Maxwell ailesiyle Epstein arasında esrarengiz bir ilişki vardır. Ghislaine'ın babası İngiliz basın patronu ve iş adamı Robert Maxwell, Mossad ve İngiliz istihbaratıyla iç içe geçmiş birisiydi. 5 Kasım 1991 tarihinde İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları açıklarında teknesinde ölü olarak bulunmuştur. Kimilerine göre gayriresmi damadı Epstein gibi intihar etmiştir. Kimilerine göre de intihar süsü altında öldürülmüştür. Acaba çizmeyi aşmışlar mıydı? Burada Robert Maxwell ile Epstein arasında ortak noktalar olduğu görülmektedir. Bu ortak bağ, küresel sırlara kaynaklık etmede yatmaktadır. Ama bu sırları gereği kadar koruyamamışlardır. Savruk hayatları üzerinden sırlar deşifre olmuştur. Dünya düzeninin selameti açsından tedbir olarak belki de bu derin gırtlakların kesilmesi gerekiyordu. Ağızlarını yeteri kadar sıkı tutmadıklarından cezalandırılmışlardır. Bu da Masonlukta uyutulma adıyla anılan işlemin bir benzeri olmalıdır. Üzeyir Garih de böyle esrarengiz bir cinayete kurban gitmişti. Skandalın daha fazla büyümemesi için tasfiye edilmişlerdir.

Bu skandalın ve skandalların ipuçlarını Tevrat ve özellikle Ester kitabında bulmak mümkündür. Yahudileri büyük bir katliam veya pogromdan kurtarmak için dişiliğini seferber etmiştir. Bu da zamanla Yahudiler arasında bal tuzağı olarak anılan bir gelenek haline dönüşmüştür.

Amiyane tabirle 'titan titana' bir durum ortaya çıkmıştır. Hahamlar da bu kitaptan esinlenerek İsrail'in yararına olacaksa Yahudi kadınların dişiliklerini kullanmalarında bir beis görmediklerini ifade etmişlerdir. Bu nedenle de gerek Amerikan başkanlarından Johnson gerekse Bill Clinton bu türden skandalların öznesi haline gelmişlerdir. Clinton, Epstein'in peşine takılmadan önce de Monica Lewinski isimli bir Yahudi dilberin tutkusuna kapılmıştır. Bu skandal vaktiyle dünyayı çalkalamıştır.

Gazeteci Lütfi Akdoğan'da Suriye Valisi Cemal Paşa ile bu bal tuzaklarından biri olan Yahudi dilberi Sara arasındaki mahrem ilişkiyi, gizli tutkuyu roman olarak kaleme almıştır. Bunu aksettiren en önemli benzetmelerden birisi Kral Faruk'un hayatını konu alan "Bir Kadın Uğruna Yitirdiğim Ülkem" (Memleketi Fi Sebili İmreetin) kitabının başlığı olmalıdır.

Gazze saldırıları sırasında Netanyahu, Arap liderlerine bir uyarıda bulunmuştur: Uyarının mahiyeti şudur: Sesinizi çıkarmayın, ağızlarınızı sıkı tutun! Yoksa bedelini ödersiniz. Bu bedel ne olabilir ki? Bu tehdidin mahiyeti nedir? İsrail'in elinde bulunan haklarındaki gizli bilgilerin sızdırılması olmalıdır. Bu bilgilerden bir kısmı cinsel içerikli skandallar olabilir. Söz gelimi İsrail'de ikinci bir Golda Meir olmak isterken dışişleri bakanlığı postunu aşamadan siyasi kariyerini kapatan Tzipi Livni bu bal tuzaklarından birisidir. Arap liderlere peşkeş çekilmiştir. Siyasete soyunmadan Mossad ajanı iken İsrail'e bal tuzağı olarak hizmet vermiştir. Önemli Filistinli liderlerle birlikte olmuş ve bu birlikteliklerini kayda geçirmiştir. Bu ve benzeri kayıtlar bugün Netanyahu'nun elini güçlendirmektedir. Günümüzün Esterlerinden (İştar ya da yıldızlarından) birisi de Tzipi Livni olmuştur.

Epstein gibi örgütlenme düzeyinde olmasa bile tekil olarak da Yahudi liderler sık sık bu tür tezgahlardan geçmekte ve bu tarz vakalara ve skandallara konu olmaktadır. Bunlardan birisi Neoconlarn önemli isimlerinden eski Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz olmuştur. Bülent Alirıza'nın mutallakası ya da dulu olan Şaha Rıza ile gayri meşru beraberliğiyle gündeme gelmiştir. Her ikisi de bir zaman Dünya Bankası'nda çalışmıştır. Dünya Bankası Wolfowitz türü cinsel dürtülerinin ve güdülerinin peşinden koşan adamlara emanet edilmiştir. Bunlardan birisi de Fransız Yahudisi Dominique Strauss-Kahn'dır. Saldırgan davranışları Trump, Epstein gibilerini hatırlatmaktadır. Bu skandallar zaman zaman 'uçkurgate' olarak da anılmaktadır.

Konuya Ester kitabı ile başladık yine onunla kapatalım. Kahramanmaraş depreminden sonra (6 Şubat 2023) bir detay gündeme geldi. Buna küçük çaplı bir skandal da diyebilirsiniz. Antakya'da depremde yıkılan bir havrada bulunan Ester kitabı tomarları, Yahudi cemaatin eliyle İsrail'den gelen arama kurtarma ekibine teslim ediliyor. Ester kitabının parşömenleri, ZAKA'nın komutanı Haim Otmazgin tarafından İsrail'e kaçırılıyor. Konunun ifşa ve deşifre olması üzerine bunu İstanbul'daki Aşkenazi hahambaşılığına devredeceklerini söylemiştir. Bu yönde bir teyit de gelmiştir.

2003'ten beri Türkiye, Aşkenaz Yahudi cemaatinin hahamlığını üstlenen Mendy Chitrik sosyal medya üzerinden tomarların İstanbul'daki Hahambaşılığa iade edildiğini ve teslim aldıklarını duyurmuştur. Böylece skandal kapatılıyor.

Peki, Mendy Chitrik denilen zat kimdir?

Amerika'da altında tünel keşfedilen sinagog skandalına konu olan cemaatin İstanbul temsilcisi! New York'ta, Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagoga yapılan polis baskınında, binanın altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tüneller olduğu tespit edilmişti.

Mendy Chitrik, Yahudiliğin Mesihçi damarlarından birini temsil eden Chabad-Lubavitch üyesi. Bununla birlikte İstanbul'daki Aşkinazi Hahambaşı cemaatteki Mesihçi kanada karşı çıkıyor. Yani öteki kanattan birisi. Kısaca 1994'te ölen Haham Menachem Mendel Schneerson'un, Mesih olarak geri döneceğine inanmıyor. Evet, bu hikaye bulamaç gibi ama en net olan yanı cinsel skandallar yumağı ve bunların uzandığı ilham kaynağı Ester kitabı olmasıdır.

Umulur ki Netanyahu soykırıma izin veren Amalek veya Eşiya kitabına atfından sonra şimdi de cinsel istismarlara cevaz veren Ester kitabına da temas eder! Etmezse marifetlerini eksik bırakır.

Skandalların kahramanlarını Ester aşireti olarak tanımlayabiliriz. Boğaz'da da böyle bir aşiret vardı: Netanyahu ile bağlantılı Adnan Oktar aşireti!

Mustafa Özcan