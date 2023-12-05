Geçtiğimiz hafta Türkiye Diyanet Vakfı'nın Bakü'de açtığı Türk Lisesi'ni ziyaret etme imkanı buldum. En son söyleyeceğimi ilk önce söyleyeyim. Liseyi gezdikten sonra gurur duydum, milletim adına çok sevindim. Başta Tayyar Altıkulaç olmak üzere lisenin bu hale gelmesinde emeği geçenleri can ü gönülden tebrik ediyorum.

28 yıldan beri eğitime devam eden ve masrafları TDV tarafından karşılanan okulun adı her ne kadar lise olsa da bizden farklı olarak ortaokul ve liseden oluşmakta. Lisenin bizdeki karşılığı ortaöğretim diyebiliriz.

Öğrencilerini sınavla alan liseye geçen sene 1450 başvuru olmuş. Bunlardan sadece 130'u kabul edilmiş. 11 öğrenciden sadece biri girebilmiş. Başvuru sayısı sizi yanıltmasın. Geçen sene en son giren öğrenci 86 puan ile girmiş. Bu çok yüksek bir puanmış ve lise Azerbaycan'da en yüksek puan ile öğrenci kabul eden lise ünvanını son beş yıldan beri elinde tutuyormuş. Puanı yüksek olmadığı için giremeyeceğini düşündüğü için başvurmayan yüzlerce çocuk varmış. Yoksa başvuru da rekor kıracaklarından eminim.

Birkaç liseye daha sordum başvuru ile kabul edilen öğrenci oranını. Yaklaşık bire iki veya üç dediler. Yani başvuran iki veya üç öğrenciden biri kabul ediliyor. Dolayısıyla 11 öğrenciden birinin kabul edilmesi çok yüksek bir oran. Bu durum Azerbaycan'da imtihanla öğrenci alan neredeyse tek okul olan TDV Bakü Türk Lisesi'nin üniversite sınavlarında da başarılı kılıyor.

Geçen sene mezunlardan dört öğrenci, üniversiteye ve liseye giriş sınavlarında ülke birincisi, biri de ikinci olmuş. Geçen sene mezun olan 128 öğrencinin hepsi bir üniversiteye girmiş. 128 mezundan 90'ı Azerbaycan dışındaki ülkelerdeki üniversitelere girmişler. 90 mezundan 15'i Batı Avrupa ve ABD üniversitelerinde 75'i Türkiye üniversitelerinde okuyor. Bu 75 öğrencinin 25'i mühendislik, 42'si tıp fakültesine gidiyor. Azerbaycan birincisi de Türkiye'de tıp okuyan öğrenciler arasında. Azerbaycan MEB'inin hazırladığı raporlara göre TDV Bakü Türk Lisesi 4750 okul arasında en başarılı olanı.

Azerbaycan tarihinde ABD'nin meşhur üniversitelerinden MIT'e giren ilk kız öğrenci bu liseden. Azerbaycan'dan Güney Kore'nin dünya çapında meşhur üniversitesinden kabul alan altı öğrenciden dördü de bu liseden. Ayrıca mezunları arasında Azerbaycan'da önemli görevlerde bulunanlar da var. Öğrenciler arasında mezun çocukları da var doğal olarak.

Tüm öğrencileri Azerbaycan vatandaşı olan lisenin giriş sınavlarında en ufak bir torpil ve kayırmacanın olmadığı gibi yöneticiler Karabağ Savaşı şehit çocukları için de kontenjan ayırmış. Ben gittiğimde iki şehit çocuğu okula kaydedilmişti.

Lisedeki öğretmenlerin 16'sı bu liseden mezun. Öğretmenler ise hep Azerbaycan'dan. Müdürü dışında Türkiye'den kimse yok.

Okul müdürü Kadir Bektaşoğlu yirmi yıldan beri okulda görev yapıyor ve uzun zamandan beri de müdürlük görevini deruhte ediyor. Okulun banisi Tayyar Altıkulaç kurulduğu tarihten beri okuldan elini hiç çekmemiş. Her yıl düzenli olarak bir veya iki defa gelip okulun sorunlarıyla ilgileniyormuş.

Batı Avrupa ülkeleri tarafından kurulan okullar arasında sıyrılarak üst sıralara yerleşen ve Bakü'nün en prestijli liselerinden biri olmayı başaran TDV Bakü Türk Lisesinin başarılarının devam etmesini niyaz ediyorum. Ülkemizde kurulmasında öncülük ettiği TDV İslam Ansiklopedisi, İSAM Kütüphanesi, DİB bünyesinde açtığı Haseki Eğitim Merkezi gibi kurumların yanı sıra dünyadaki en eski tarihli Kur'an nüshaları üzerine yaptığı çalışmalarıyla bildiğimiz sâbık Diyanet İşleri başkanlarından Tayyar Altıkulaç hocamızı da minnet ve şükran duygularımı arz ediyor sağlık ve sıhhatli uzun ömürler diliyorum. Bir devlet adamının nasıl hizmet etmesi gerektiğini öğrenmek için Zorlukları Aşarken (Ankara: TDV, 2020) başlıklı hatıralarını okumanızı da tavsiye ederim.

Yurt içinde ve yurt dışında yaptığı işler ve hizmetlerle göğsümü kabartan herkesi hürmetle selamlıyorum. İsimleri eserleriyle birlikte kıyamete kadar var olsun.

İsmail Güleç