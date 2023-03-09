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İsmail Güleç
Mart 9, 2023
Çocuklara dini şiir ile öğretmek
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Seneler önceydi. Murat Pay'ın Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ini anlattığı Ma'şûkun Nefesi isimli belgeselin ilk gösterim tanıtma toplantısına katılmıştım. Murat Pay törende belgeselin ortaya çıkış öyküsünü anlatmıştı.

Murat Pay, eşiyle birlikte gezdiği sahafların birinde kelepir bir Mevlid nüshası bulur. 1 TL verip kitabı alırlar. Aldıklarında kendileri için bu kadar önemli olacağının farkında değillerdir. Hafta sonları yapılan rutin sahaf ziyaretlerinde alınan birçok kitaptan biridir.

Hikâye böyle başlıyor ama kitap kendini hatırlatıyor. Murat Pay'ın eşi kitabı eline alıp incelerken babasının kendine Mevlid'i vezinli bir şekilde okuduğunu hatırlar. Bu hatırlayış eski bir dostu görmüş gibi sevindirir kitabı eline aldıkça eşini.

Her küçük çocuğun olduğu evde yaşanan bir hadise geçer. Henüz iki-üç yaşında olan kızları bir gece uyumak bilmez. Murat Pay'ın eşinin aklına babasından ve babaannesinden duyduğu ve aklında kaldığı şekilde vezinli olarak Mevlid'i okumak gelir. Mevlid'i dinleyen kızları sakinleşir, rahatlar ve bir müddet sonra da uyur. Mevlid'in bu tesiri ilaç olacaktır ve bu her akşam tekrarlanan bir ritüele döner.

Bu hikâyeyi dinlediğimden beri çocuklara yatmadan önce hangi eserlerin okunabileceğini düşünürüm. Geçen gün böyle bir kitap daha görünce sizinle paylaşmak istedim.

Meraklı Çocuk ile Annesi

Mahmut Kaya hocamızın kaleme aldığı kitabın tam adı Meraklı Çocuk ile Annesi İslam'ın Amentüsü başlığını taşıyor. Hocamız takdim yazısında kitabı neden yazdığını anlatıyor. Amentü olarak bildiğimiz imanın altı şartını her Müslümanın samimiyetle inanması ve bu inançlara göre yaşaması gerektiğini hatırlattıktan sonra imanın altı şartını çocukların anlayabileceği bir üslupta şiir diliyle çocuk ve anne arasında geçen konuşma olarak nazma çeker. Hocamız böylece şiirin âhengi ile sanatın ruhunu okşayan güzellikleri buluşturur. Bu güzel metni Hüseyin Kutlu Hoca da bir talebesi ile kitabın tezyin ve tezhib işini üstlenir. Diyanet İşleri Başkanlığı da kitabı güzel bir şekilde basınca ortaya enfes bir eser çıkar.

İlk söz: Besmele

Hocamız kitabına Rabbi yessir duasının tercümesi ile başlar. Sonra da besmelenin ne kadar önemli olduğunu anlattığı giriş gelir.

Sevgili canım annem
Fedâkar hanım annem

Hani ben küçücüktüm
Şükür artık büyüdüm

Söyleşelim seninle
Anlat tatlı dilinle

Biz bir işe başlarken
Otururken kalkarken

Okurken ve yazarken
Yahut yiyip içerken

Neleri yapmalıyız?
Nasıl davranmalıyız?

Meraklı çocuğun sorusuna anne cevap verir:

Benim sevgili yavrum
Sensin benim gururum

Kulak ver iyi dinle
İşin sırrı besmele

Bir işi tam yapmanın
Ona değer katmanın

İlk şartı besmeledir
Her şey Allah iledir

İlişkiyi sağlamak
Ve sağlama bağlanmak

Allah'ın adıyla olur
İş böyle düzen bulur

Besmelesiz iş tutma
Adın gibi unutma

İşin başı bismillah
Sonu elhamdülillah

Girişi okuyunca aklıma hemen Süleyman Çelebi'nin asırlar öncesince verdiği öğütler geldi.

Allah adın zikredelim evvelâ
Vâcib oldur cümle işde her kula

Allah adın her kim ol evvel ana
Her işi âsân ider Allah ana

Allah adı olsa her işin önü
Hergiz ebter olmaya anın sonu

Her nefesde Allah adın di müdâm
Allah adıyla olur her iş tamâm

Böylece gelenek devam edecek ve çocuklarımız daha çok küçük yaşlarda iken Mevlid'i anlamaya hazır hale geleceklerini düşününce kitaba olan ilgim daha da arttı.

Sonra dualar, çocuklar için yazılmış ilahiler, Allah'ın varlığı, birliği, melekler, kitaplar, Kuran, peygamberler, ahiret, kaza ve kader ile imanın altı şartı anlatılıyor.

Benim uyumadan önce bu şiirleri okuyacak kadar küçük çocuğum yok. Ancak aranızda masal çağında çocukları olan varsa ne okuyacağınıza karar veremiyorsanız Mahmut Kaya hocamızın bu kitabını alıp her gece yatmadan önce okumanızı tavsiye ederim.

Bu vesile ile muhterem hocam Mahmut Kaya'yı minnetle anıyorum. Kitabı güzel bir şekilde basarak okurlara takdim eden Diyanet İşleri Başkanlığı'na da ebeveynler adına teşekkür ediyorum.

İsmail Güleç

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Etiketler diyanet işleri başkanlığı Hüseyin Kutlu Hoca Mahmut Kaya Murat Pay Süleyman Çelebi Besmele Rabbi yessir Ma şûkun Nefes Fedâkar hanım annem Mevlid Hani besmel Merak

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