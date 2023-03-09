Çocuklara dini şiir ile öğretmek

Seneler önceydi. Murat Pay'ın Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ini anlattığı Ma'şûkun Nefesi isimli belgeselin ilk gösterim tanıtma toplantısına katılmıştım. Murat Pay törende belgeselin ortaya çıkış öyküsünü anlatmıştı.
Murat Pay, eşiyle birlikte gezdiği sahafların birinde kelepir bir Mevlid nüshası bulur. 1 TL verip kitabı alırlar. Aldıklarında kendileri için bu kadar önemli olacağının farkında değillerdir. Hafta sonları yapılan rutin sahaf ziyaretlerinde alınan birçok kitaptan biridir.
Hikâye böyle başlıyor ama kitap kendini hatırlatıyor. Murat Pay'ın eşi kitabı eline alıp incelerken babasının kendine Mevlid'i vezinli bir şekilde okuduğunu hatırlar. Bu hatırlayış eski bir dostu görmüş gibi sevindirir kitabı eline aldıkça eşini.
Her küçük çocuğun olduğu evde yaşanan bir hadise geçer. Henüz iki-üç yaşında olan kızları bir gece uyumak bilmez. Murat Pay'ın eşinin aklına babasından ve babaannesinden duyduğu ve aklında kaldığı şekilde vezinli olarak Mevlid'i okumak gelir. Mevlid'i dinleyen kızları sakinleşir, rahatlar ve bir müddet sonra da uyur. Mevlid'in bu tesiri ilaç olacaktır ve bu her akşam tekrarlanan bir ritüele döner.
Bu hikâyeyi dinlediğimden beri çocuklara yatmadan önce hangi eserlerin okunabileceğini düşünürüm. Geçen gün böyle bir kitap daha görünce sizinle paylaşmak istedim.
Meraklı Çocuk ile Annesi
Mahmut Kaya hocamızın kaleme aldığı kitabın tam adı Meraklı Çocuk ile Annesi İslam'ın Amentüsü başlığını taşıyor. Hocamız takdim yazısında kitabı neden yazdığını anlatıyor. Amentü olarak bildiğimiz imanın altı şartını her Müslümanın samimiyetle inanması ve bu inançlara göre yaşaması gerektiğini hatırlattıktan sonra imanın altı şartını çocukların anlayabileceği bir üslupta şiir diliyle çocuk ve anne arasında geçen konuşma olarak nazma çeker. Hocamız böylece şiirin âhengi ile sanatın ruhunu okşayan güzellikleri buluşturur. Bu güzel metni Hüseyin Kutlu Hoca da bir talebesi ile kitabın tezyin ve tezhib işini üstlenir. Diyanet İşleri Başkanlığı da kitabı güzel bir şekilde basınca ortaya enfes bir eser çıkar.
İlk söz: Besmele
Hocamız kitabına Rabbi yessir duasının tercümesi ile başlar. Sonra da besmelenin ne kadar önemli olduğunu anlattığı giriş gelir.
Sevgili canım annem
Fedâkar hanım annem
Hani ben küçücüktüm
Şükür artık büyüdüm
Söyleşelim seninle
Anlat tatlı dilinle
Biz bir işe başlarken
Otururken kalkarken
Okurken ve yazarken
Yahut yiyip içerken
Neleri yapmalıyız?
Nasıl davranmalıyız?
Meraklı çocuğun sorusuna anne cevap verir:
Benim sevgili yavrum
Sensin benim gururum
Kulak ver iyi dinle
İşin sırrı besmele
Bir işi tam yapmanın
Ona değer katmanın
İlk şartı besmeledir
Her şey Allah iledir
İlişkiyi sağlamak
Ve sağlama bağlanmak
Allah'ın adıyla olur
İş böyle düzen bulur
Besmelesiz iş tutma
Adın gibi unutma
İşin başı bismillah
Sonu elhamdülillah
Girişi okuyunca aklıma hemen Süleyman Çelebi'nin asırlar öncesince verdiği öğütler geldi.
Allah adın zikredelim evvelâ
Vâcib oldur cümle işde her kula
Allah adın her kim ol evvel ana
Her işi âsân ider Allah ana
Allah adı olsa her işin önü
Hergiz ebter olmaya anın sonu
Her nefesde Allah adın di müdâm
Allah adıyla olur her iş tamâm
Böylece gelenek devam edecek ve çocuklarımız daha çok küçük yaşlarda iken Mevlid'i anlamaya hazır hale geleceklerini düşününce kitaba olan ilgim daha da arttı.
Sonra dualar, çocuklar için yazılmış ilahiler, Allah'ın varlığı, birliği, melekler, kitaplar, Kuran, peygamberler, ahiret, kaza ve kader ile imanın altı şartı anlatılıyor.
Benim uyumadan önce bu şiirleri okuyacak kadar küçük çocuğum yok. Ancak aranızda masal çağında çocukları olan varsa ne okuyacağınıza karar veremiyorsanız Mahmut Kaya hocamızın bu kitabını alıp her gece yatmadan önce okumanızı tavsiye ederim.
Bu vesile ile muhterem hocam Mahmut Kaya'yı minnetle anıyorum. Kitabı güzel bir şekilde basarak okurlara takdim eden Diyanet İşleri Başkanlığı'na da ebeveynler adına teşekkür ediyorum.
İsmail Güleç