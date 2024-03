Dertli gönüllerin hanesi, müminlerin rahmet iklimi ve büyük bir mağfiret denizi olan Ramazan -ı Şerif'e nihayet kavuştuk. Her sene bir ay idrak edebildiğimiz bu değerli misafiri en iyi şekilde ağırlamak en büyük arzumuz. Bu sebeple rahmet, bağışlanma ve günahlardan azad olma zamanı olan Ramazan-ı Şerif'i en iyi şekilde geçirmenin yollarını Fikriyat .com üzerinden öğrenebilirsiniz.

RAMAZAN-I ŞERİF'İ NASIL GEÇİRELİM?

🔹 Bir koku sardı her yanı; rahmetin ve mağfiretin o Ramazan ayına has kokusu... On bir aydır beklediğimiz Ramazan-ı Şerif geliyor. Uğruna on bir ay gözlemekten gözlerimizin ağardığı o rahmet sultanı geliyor.

🔹 Peki, bizim için bir bağışlanma mevsimi olan Ramazan ayını nasıl en güzel şekilde geçirebiliriz? Korkmayın, Fikriyat Ramazan ayında da yanınızda, bir tık uzağınızda…

"Bismillah" diyerek girelim bu mübarek iklime...

KUR'AN-I KERİM

🔹 Ramazan ayında müminler en çok Kur'an-ı Kerim okurlar. Fikriyat uygulamamızda bulunan Kur'an-ı Kerim'den Ramazan hatminizi gerçekleştirebilir, meal ve tefsir okumalarınızı yapabilirsiniz. Böylece Hak Teâlâ'nın kelamına kulak vermiş oluruz hep beraber!

🔹 Ramazan mukabelesi dinlemek ve okumak istiyor ama camiye gidemiyor musunuz? Üzülmeyin Fikriyat'ta alanında uzman isimlerin seslendirdiği cüzlerden mukabelenizi tamamlayabilir, Ramazan mukabelesinin feyzinden faydalanabilirsiniz.

🔹 Ramazan ayında İslami içeriklerimizi okuyabilir, İslam ilmihali sekmemizden dinimizin inceliklerini detaylıca öğrenebilirsiniz. Dini meselelerde detaylara inmek bizi ruhen de rahatlatır ayrıca.

🔹 Ramazan ayında aklınıza takılan sorulara Fikriyat uygulamamızdan cevap bulabilirsiniz.

🔹 Allah Teâla'nın isimlerini Esma-i Hüsna bölümünden okuyabilir, podcastlerimizle merak ettiğiniz konuları dinleyebilirsiniz.

🔹 Ramazan ayında sahabelerin hayatlarını okuyarak en güzel örnekliklerini öğrenebilir, Allah'ı (CC) zikretmek için en faziletli zikirlere Fikriyat'tan ulaşabilirsiniz.

🔹 Ramazan ayı boyunca gerçekleştirebileceğiniz nafile ibadetlere dair bilgiler de fikriyatta. Nafile namazların kılınışınız uygulamamızdan takip edebilirsiniz.

🔹 Her gün yayınlanan Ramazan ayına has içeriklerimizi okuyabilir, ayet ve hadis-i şerif videolarımızı izleyebilirsiniz. Gönül coğrafyamızın emsalsiz duraklarını Fikriyat'ta okuyabilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

🔹 Fikriyat'ın kendine bir tasarıma sahip olan "Kimdir" sayfasından merak ettiğiniz kişilerin hayat hikayesini okuyabilirsiniz. Bunların dışında tarih, kültür, mimari, sanat, sinema, felsefe, psikoloji, eğitim, yaşam, geleneksel sanatlar, müzik alanlarında okuma yapabilirsiniz.

🔹 Fikriyat TV üzerinden özel içeriklerimiz izleyebilir, Ramazan ayını manevi düzlemde en üst fayda ile bitirebilirsiniz.

🔹 İftar sofralarınızdaki farkındalık oluşturmak için Fikriyat'ta bulunan yemek tariflerini kullanabilirsiniz.

