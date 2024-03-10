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Fikriyat Ramazan-ı Şerif'e hazır

Dertli gönüllerin hanesi, müminlerin rahmet iklimi ve büyük bir mağfiret denizi olan Ramazan-ı Şerif'e nihayet kavuştuk. Her sene bir ay idrak edebildiğimiz bu değerli misafiri en iyi şekilde ağırlamak en büyük arzumuz. Bu sebeple rahmet, bağışlanma ve günahlardan azad olma zamanı olan Ramazan-ı Şerif'i en iyi şekilde geçirmenin yollarını Fikriyat.com üzerinden öğrenebilirsiniz.

Fikriyat Ramazan-ı Şerif’e hazır
Yayınlanma Tarihi: 10.3.2024 16:26:00 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 17:49

RAMAZAN-I ŞERİF'İ NASIL GEÇİRELİM?

🔹 Bir koku sardı her yanı; rahmetin ve mağfiretin o Ramazan ayına has kokusu... On bir aydır beklediğimiz Ramazan-ı Şerif geliyor. Uğruna on bir ay gözlemekten gözlerimizin ağardığı o rahmet sultanı geliyor.

🔹 Peki, bizim için bir bağışlanma mevsimi olan Ramazan ayını nasıl en güzel şekilde geçirebiliriz? Korkmayın, Fikriyat Ramazan ayında da yanınızda, bir tık uzağınızda…

"Bismillah" diyerek girelim bu mübarek iklime...

KUR'AN-I KERİM

🔹 Ramazan ayında müminler en çok Kur'an-ı Kerim okurlar. Fikriyat uygulamamızda bulunan Kur'an-ı Kerim'den Ramazan hatminizi gerçekleştirebilir, meal ve tefsir okumalarınızı yapabilirsiniz. Böylece Hak Teâlâ'nın kelamına kulak vermiş oluruz hep beraber!

KUR'AN-I KERİM OKUMAK VE DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

🔹 Ramazan mukabelesi dinlemek ve okumak istiyor ama camiye gidemiyor musunuz? Üzülmeyin Fikriyat'ta alanında uzman isimlerin seslendirdiği cüzlerden mukabelenizi tamamlayabilir, Ramazan mukabelesinin feyzinden faydalanabilirsiniz.

MUKABELE OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

🔹 Ramazan ayında İslami içeriklerimizi okuyabilir, İslam ilmihali sekmemizden dinimizin inceliklerini detaylıca öğrenebilirsiniz. Dini meselelerde detaylara inmek bizi ruhen de rahatlatır ayrıca.

İSLAM İLMİHALİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

🔹 Ramazan ayında aklınıza takılan sorulara Fikriyat uygulamamızdan cevap bulabilirsiniz.

🔹 Allah Teâla'nın isimlerini Esma-i Hüsna bölümünden okuyabilir, podcastlerimizle merak ettiğiniz konuları dinleyebilirsiniz.

ESMA-İ HÜSNA DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

🔹 Ramazan ayında sahabelerin hayatlarını okuyarak en güzel örnekliklerini öğrenebilir, Allah'ı (CC) zikretmek için en faziletli zikirlere Fikriyat'tan ulaşabilirsiniz.

OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

🔹 Ramazan ayı boyunca gerçekleştirebileceğiniz nafile ibadetlere dair bilgiler de fikriyatta. Nafile namazların kılınışınız uygulamamızdan takip edebilirsiniz.

İSLAM İLMİHALİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

🔹 Her gün yayınlanan Ramazan ayına has içeriklerimizi okuyabilir, ayet ve hadis-i şerif videolarımızı izleyebilirsiniz. Gönül coğrafyamızın emsalsiz duraklarını Fikriyat'ta okuyabilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

🔹 Fikriyat'ın kendine bir tasarıma sahip olan "Kimdir" sayfasından merak ettiğiniz kişilerin hayat hikayesini okuyabilirsiniz. Bunların dışında tarih, kültür, mimari, sanat, sinema, felsefe, psikoloji, eğitim, yaşam, geleneksel sanatlar, müzik alanlarında okuma yapabilirsiniz.

KİMDİR İÇİN TIKLAYIN

🔹 Fikriyat TV üzerinden özel içeriklerimiz izleyebilir, Ramazan ayını manevi düzlemde en üst fayda ile bitirebilirsiniz.

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🔹 İftar sofralarınızdaki farkındalık oluşturmak için Fikriyat'ta bulunan yemek tariflerini kullanabilirsiniz.

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Gelin hep beraber başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından azad olan Ramazan-ı Şerif'i Fikriyat'ta dolu dolu geçirelim...

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