RAMAZAN-I ŞERİF'İ NASIL GEÇİRELİM?
🔹 Bir koku sardı her yanı; rahmetin ve mağfiretin o Ramazan ayına has kokusu... On bir aydır beklediğimiz Ramazan-ı Şerif geliyor. Uğruna on bir ay gözlemekten gözlerimizin ağardığı o rahmet sultanı geliyor.
🔹 Peki, bizim için bir bağışlanma mevsimi olan Ramazan ayını nasıl en güzel şekilde geçirebiliriz? Korkmayın, Fikriyat Ramazan ayında da yanınızda, bir tık uzağınızda…
"Bismillah" diyerek girelim bu mübarek iklime...
KUR'AN-I KERİM
🔹 Ramazan ayında müminler en çok Kur'an-ı Kerim okurlar. Fikriyat uygulamamızda bulunan Kur'an-ı Kerim'den Ramazan hatminizi gerçekleştirebilir, meal ve tefsir okumalarınızı yapabilirsiniz. Böylece Hak Teâlâ'nın kelamına kulak vermiş oluruz hep beraber!
KUR'AN-I KERİM OKUMAK VE DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN
🔹 Ramazan mukabelesi dinlemek ve okumak istiyor ama camiye gidemiyor musunuz? Üzülmeyin Fikriyat'ta alanında uzman isimlerin seslendirdiği cüzlerden mukabelenizi tamamlayabilir, Ramazan mukabelesinin feyzinden faydalanabilirsiniz.
🔹 Ramazan ayında İslami içeriklerimizi okuyabilir, İslam ilmihali sekmemizden dinimizin inceliklerini detaylıca öğrenebilirsiniz. Dini meselelerde detaylara inmek bizi ruhen de rahatlatır ayrıca.
İSLAM İLMİHALİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
🔹 Ramazan ayında aklınıza takılan sorulara Fikriyat uygulamamızdan cevap bulabilirsiniz.
🔹 Allah Teâla'nın isimlerini Esma-i Hüsna bölümünden okuyabilir, podcastlerimizle merak ettiğiniz konuları dinleyebilirsiniz.
ESMA-İ HÜSNA DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN
🔹 Ramazan ayında sahabelerin hayatlarını okuyarak en güzel örnekliklerini öğrenebilir, Allah'ı (CC) zikretmek için en faziletli zikirlere Fikriyat'tan ulaşabilirsiniz.
🔹 Ramazan ayı boyunca gerçekleştirebileceğiniz nafile ibadetlere dair bilgiler de fikriyatta. Nafile namazların kılınışınız uygulamamızdan takip edebilirsiniz.
İSLAM İLMİHALİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
🔹 Her gün yayınlanan Ramazan ayına has içeriklerimizi okuyabilir, ayet ve hadis-i şerif videolarımızı izleyebilirsiniz. Gönül coğrafyamızın emsalsiz duraklarını Fikriyat'ta okuyabilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.
🔹 Fikriyat'ın kendine bir tasarıma sahip olan "Kimdir" sayfasından merak ettiğiniz kişilerin hayat hikayesini okuyabilirsiniz. Bunların dışında tarih, kültür, mimari, sanat, sinema, felsefe, psikoloji, eğitim, yaşam, geleneksel sanatlar, müzik alanlarında okuma yapabilirsiniz.
🔹 Fikriyat TV üzerinden özel içeriklerimiz izleyebilir, Ramazan ayını manevi düzlemde en üst fayda ile bitirebilirsiniz.
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🔹 İftar sofralarınızdaki farkındalık oluşturmak için Fikriyat'ta bulunan yemek tariflerini kullanabilirsiniz.
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Gelin hep beraber başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından azad olan Ramazan-ı Şerif'i Fikriyat'ta dolu dolu geçirelim...