Sinop’un turizm merkezlerinden Akgöl, ziyaretçilerini sonbaharın eşsiz güzelliği ile karşılıyor

Kent merkezine 87 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2018'de Türkiye'nin 236. tabiat parkı olarak ilan edilen Akgöl Tabiat Parkı'nda sarı, kahverengi ve yeşil renk tonları hakim oldu.



Hem orman hem de göl ekosistemini aynı anda bünyesinde barındıran 400 dekar alana sahip Akgöl Tabiat Parkı, özellikle fotosafari meraklılarının gözde mekanları arasında yer alıyor.



Parkta ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilen yatırımlarla ziyaretçiler doğa yürüyüşü yapma imkanı buluyor. Sonbahar renkleri arasında gölün yansımaları ziyaretçiler için Akgöl'ü keyifli rotalardan biri haline getiriyor.