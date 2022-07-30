Rize’de yaşayan 27 yaşındaki Mehmet Çetin, yerden yüksekliği yaklaşık 20 metre olan 4 ağacın gövdesine çelik vidalalarla sabitlenmiş 6 metrekarelik bir ağaç ev yaptı.

Rize Güneysu ilçesinde yaşamını sürdüren Mehmet Çetin ve ailesi, pandemi zamanında boş vakitlerini ağaç ev yaparak değerlendirdi. Baba mesleğinin marangozluk olduğunu dile getiren Çetin, ağaç evin yapımı için gerekli çoğu malzemeyi yıkılmış eski evinden aldığını belirtti.

27 yaşındaki Çetin, Rize'nin yamaçtaki ağaçlarına çelik vidalarla monte ettiği ve elektrikle aydınlattığı 6 metrekarelik evi için yalnızca 700 TL harcandığını söylüyor.

Balkonu bile var

Evin genişliğinin beklediği gibi büyük olmadığını fark edince önüne demirlerle destekleyerek balkon çıkıntısı yaptı. Ağaçların arasına kurduğu evin sağlam olması için de çelik tel ile ağaca bağlarken, çok sayıda çivi ile ağaca sabitledi. Eve uzatma merdivenle çıkılırken, merdivenin bulunduğu yerden evin yüksekliği 4 metre, ön cepheden ise 20 metreye ulaşıyor.

Okulunu bitiren, Ankara'da kurduğu firma ile ihracat yapan ve evlenen Çetin, eşi ile birlikte yazları Rize'ye dönerek bir aylık süreçte vaktinin büyük bölümünü ağaç evinde geçiriyor.

Çocukluğundan beri hayaliydi

Çetin, çocukluğunda ağaçta ev yapmayı hayal ettiğini, ancak bu kadar kapsamlı olmasını düşünmediğini söyledi.

İlk etapta evi 4 ağacın ortasında yapmayı planladığını anlatan Çetin, "Taşıyıcıları yerleştirince küçük olduğunu fark ettim. Ön tarafına da bir çıkma yaparak balkon ekledim. Evin balkon haricinde 6 metrekarelik zemin alanı var. Evi pandemi sürecindeki boş günlerimde yaptım. 40 iş gününde tamamladım. Sürekli çalışmadım. Bazen 3, bazen 8 ay gidip sonra geri geldim. Bu hale gelmesi için 40 gün emek verdim." diye konuştu.

Malzemeleri yıkılan evden aldı

Malzemeleri, yıkılan eski evden aldığını kaydeden Çetin, şunları anlattı:

"Artan malzemeleri kullandım. Baba mesleği marangozluk. Alet edevatlar ile birlikte bu ev çıktı ortaya. Cebimden yaklaşık 700 lira çıktı. Çivi, vida, köpük gibi nalburdan aldığım malzemeler. Pencereler ve kapı yıkılan eski evden. Evin elektriğini teleferik hattından çektim."

Ev rüzgârda sallanıyor

Evin yüksekliğinin bulunduğu konuma göre değiştiğini belirten Çetin, şöyle devam etti:

"Evin arkadan yürüyerek geçilen köprüsü zemine 4 metre yükseklikte. Aşağı doğru uçurum artıyor. Evin en ucunun yere mesafesi yaklaşık 20 metre. Ev ağaçta olduğu için rüzgârda yana doğru bir salınım yapıyor. Yükseklik korkusu olanlar sallantıdan tedirgin oluyor. Bazen insanların alışmaları için sallıyorum. Bu zamana kadar 10 kişiyi evin içinde ağırlayarak sağlamlığını test ettik."

Ağaçların büyümesi nedeniyle evde 2 santim eğim oluştu

Ağaçların büyümesinden kaynaklı sorun yaşadığını aktaran Çetin, "Evi yaptığımda evin düz olması için masadan terazi almıştık. Bu yıl geldiğimde ise 2 santimlik eğim oluştu. Ayrıca ağaçlar büyüdüğü için belli yerlerinde açma yapıyor. Bu sene geldiğimde bazı bölümler açılmıştı. O bölümleri köpükle kapattım. Ev büyüdükçe kapata kapata devam edeceğiz." şeklinde konuştu.