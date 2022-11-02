Yahya Kemal'i derinden sarsan olay

Bir bilgi: Osmanlı'da Mevlid
Devlet-i Aliyye'de mevlid gecesi kutlamaları Kanuni döneminden itibaren sarayda başlasa da...
Hırka-i Saadet Dairesi’nde, asırlardır Kur’an-ı Kerim okunuyor. Üstelik 7 gün, 24 saat durmadan devam ediyor. Bu geleneğe bizzat şahit olanlardan biri ünlü şairimiz Yahya Kemal’di. Topkapı Sarayı'nı ziyaret ederken karşılaştığı olay, kendisini derinden sarstı. Hırka-i Saadet Dairesi'nde o güne kadar bilmediği bir gerçekle karşılaştı.
Editör: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Ayşenur Aslan
Kamera: Ahmed Helal
Kamera Asistanı: Eyüp Kaymak
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Devlet-i Aliyye'de mevlid gecesi kutlamaları Kanuni döneminden itibaren sarayda başlasa da...
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