Yahya Kemal'i derinden sarsan olay

Hırka-i Saadet Dairesi’nde, asırlardır Kur’an-ı Kerim okunuyor. Üstelik 7 gün, 24 saat durmadan devam ediyor. Bu geleneğe bizzat şahit olanlardan biri ünlü şairimiz Yahya Kemal’di. Topkapı Sarayı'nı ziyaret ederken karşılaştığı olay, kendisini derinden sarstı. Hırka-i Saadet Dairesi'nde o güne kadar bilmediği bir gerçekle karşılaştı.

Editör: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Ayşenur Aslan

Kamera: Ahmed Helal

Kamera Asistanı: Eyüp Kaymak

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