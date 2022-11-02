Arama

Menu

Yahya Kemal'i derinden sarsan olay

Yayınlanma Tarihi: 02.11.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 10:03

Hırka-i Saadet Dairesi’nde, asırlardır Kur’an-ı Kerim okunuyor. Üstelik 7 gün, 24 saat durmadan devam ediyor. Bu geleneğe bizzat şahit olanlardan biri ünlü şairimiz Yahya Kemal’di. Topkapı Sarayı'nı ziyaret ederken karşılaştığı olay, kendisini derinden sarstı. Hırka-i Saadet Dairesi'nde o güne kadar bilmediği bir gerçekle karşılaştı.

Editör: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Ayşenur Aslan
Kamera: Ahmed Helal
Kamera Asistanı: Eyüp Kaymak

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr

Haberin Devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Bir bilgi: Namazgah

Bir bilgi: Namazgah

Peygamber Efendimiz (SAV), sefere veya yolculuğa çıktığında namazını eda edebilmek için yol...

  • Ekim 3, 2022
Bir bilgi: Servi Ağacı

Bir bilgi: Servi Ağacı

Geleneklerimizde ölümün sembolü olarak görülen bu ağaçlar 30 metreye kadar uzayabiliyor.

  • Eylül 26, 2022
DAHA FAZLA
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN