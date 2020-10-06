Türkiye’nin ilk uçak fabrikası

Havacılık alanında atağa geçen, kendi milli savaşı uçağını üretmek için uğraşan Türkiye, 94 yıl önce bugün Kayseri'de ilk uçak fabrikasını açtı. Fabrikada İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar çeşitli tip ve markalarda 200 civarında uçak üretildi. Peki, Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının kuruluş öyküsü neydi? Fabrika Batılıların hangi çıkarları doğrultusunda kapatılmak zorunda kaldı?

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