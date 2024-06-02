Sultan II. Abdülhamid Sherlock Holmes ile nasıl tanıştı?

II. Abdülhamid, tam bir polisiye roman hayranıydı. Özellikle Sir Arthur Conan Doyle'ın kaleme aldığı Sherlock Holmes maceralarını keşfetmesi, bu tutkusunu daha da artırmıştı. Peki, Abdülhamid Han Sherlock Holmes'i hangi öyküsüyle tanıdı?

🔸Sultan II. Abdülhamid'in büyük bir Sherlock Holmes hayranı olduğunu biliyor muydunuz? Günlerden bir gün, sultanın maiyetinde bulunan Hintli tercüman, bir gazetede polisiye öykü görür.

🔸Padişahın bu türe karşı alakasını bilen tercüman, öyküyü çevirmeye karar verir. Bir akşam II. Abdülhamid'in sütkardeşi Esvapçıbaşı İsmet Bey, tercümanın çevirdiği bu öyküyü sultana okur.

🔸Tam bir polisiye roman okuyucusu olan Sultan, bu kısa hikâyeye hayran kalır.II. Abdülhamid'in bu denli etkilendiği yazı, Sir Arthur Conan Doyle'nin dünyaca ünlü karakteri Sherlock Holmes'ın macerasından oluşan "Boş Ev Vakası" adlı öyküsüdür.

🔸Dünyaca ünlü roman kahramanı dedektif ile tanışan Sultan, İngiliz Büyükelçisi'ne, Sir Arthur Conan Doyle'nin yazılan tüm Sherlock Holmes maceralarını getirmesini emreder.Böylece II. Abdülhamid, Holmes'ın yer aldığı bütün eserleri okumuş olur.Peki, Sultan Abdülhamid, Sherlock Holmes'ın yazarı ile görüştü mü?

🔸Sir Arthur, "Hatıralar ve Maceralar" adlı eserinde İstanbul'a gittiği dönemde Sultan Abdülhamid'in kendisine yaverini gönderdiğini ve onun ile görüşmeyi çok istediğini söylemiş ve Ramazan olduğundan görüşemeyeceklerini bildirmiştir.

🔸Sonuç olarak Sultan Abdülhamid ve Sherlock Holmes yazarı Sir Arthur hiç görüşmemiştir. En sevdiğiniz Sherlock Holmes macerası hangisi yorumlara yazmayı unutmayın.

Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ

Kurgu: Günışığı Gülhan SALMA

Kamera: Serkan Hervenik

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