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Sultan Abdülhamid Filistin'de Yahudi devletinin kurulmasını nasıl engelledi?

Yayınlanma Tarihi: 24.05.2021 12:22 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 12:21

Kudüs'ü çevreleyen Filistin toprakları, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. 1948’den beri İsrail’in zulmüne karşı soylu bir direniş içerisinde olan Kudüs, tam 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kaldı. “Öyle Bir Hikaye” serimizin bu bölümünde günümüzde kan ve gözyaşının hiç dinmediği bir coğrafya olarak hafızalara kazınan Kudüs’ün, bir Yahudi devleti kurulmasını engellemek adına Sultan İkinci Abdülhamid tarafından nasıl muhafaza edildiğini anlatacağız. İşte, “Gökte yapılıp yere indirilen şehir” Kudüs ile ilgili öyle bir hikaye…

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