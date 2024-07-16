Saat Saat 15 Temmuz Gecesi

Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır
15 Temmuz kahramanları Amerika’nın sahte kahramanları gibi değildi; uzaydan gelmiyorlardı,...
8 sene evvel tarihin gördüğü en alçakça darbe kalkışmalarından biri ülkemizde yaşandı. FETÖ / PDY tarafından gerçekleşen kalkışma milletimizin azimli iradesi ve dik duruşu sayesinde püskürtüldü. Sizler için 15 Temmuz gecesi gerçekleşen olayları kronolojik sıra ile bir araya getirdik.
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15 Temmuz kahramanları Amerika’nın sahte kahramanları gibi değildi; uzaydan gelmiyorlardı,...
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