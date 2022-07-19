Osmanlı'nın iç pasaportu: Mürur tezkeresi

Şehirlerarasında yolculuk etmek için neye ihtiyacınız olur? Bilet, kimlik, pasaport? Günümüzde pasaporta gerek olmasa da Osmanlı’da durum tam tersiydi. İmparatorluk topraklarında dolaşmanın bazı şartları vardı. Yabancı uyruklu kimseler, elçileri aracılığıyla yol emri alması gerekirken, Osmanlı vatandaşlarının ellerinde mürur tezkeresi denilen bir belge olması gerekiyordu.

Editör-Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kamera-Kurgu: Ahmed Helal

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