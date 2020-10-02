Osmanlı’dan New York’a uzanan öykü: Özgürlük Heykeli

Kudüs Haçlı işgalinden nasıl kurtuldu?
Bundan 8 asır önce, Miraç mucizesinin de yıl dönümünde Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü 88 yıl boyunca...
New York denildiğinde hiç şüphesiz her birimizin aklına ilk olarak Özgürlük Heykeli gelir. 1880’li yıllarda inşa edilen, şehrin ve ülkenin sembolü haline gelen bu heykel, geçmişte Osmanlı toprağı olan Mısır için yapılmıştı. Yapımı için gerekli olan ücretin bizzat Abdülaziz tarafından ödendiği bu heykel, bundan tam 133 yıl önce bugün Fransa’dan New York’a götürüldü.
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Bundan 8 asır önce, Miraç mucizesinin de yıl dönümünde Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü 88 yıl boyunca...
New York denildiğinde hiç şüphesiz her birimizin aklına ilk olarak Özgürlük Heykeli gelir....
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