Kim olduğumuzu nasıl kanıtlarız? Felsefi düşünmeyelim, basit bir cevabı var. Tabi ki kimlik kartlarımızla… İlk kez "Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Tezkiresi" ismiyle basılan nüfus cüzdanları, Osmanlı'dan günümüze pek çok değişikliğe uğradı. Osmanlı'daki iki bölümden oluşan söz konusu nüfus kağıdında; kişinin mesleği, siması, göz rengi ve boyuna ilişkin birçok bilgi yer alıyordu. "Nüfus Hüviyet Cüzdanı" ismiyle değişikliğe tabi tutulan kimlik kartlarına ilerleyen yıllarda soyadı bölümü de eklendi. Kimlik kartlarında gerçekleştirilen bu değişimler, geçtiğimiz yıllara kadar devam etti. İşte Osmanlı'dan günümüze kimlik kartlarının serüveni…

Osmanlı'dan günümüze kullanılan 'kimlik kartları' adlı içeriğimizi okumak için tıklayınız