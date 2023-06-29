İlk Türk uçak fabrikası ve demiryolları gibi hizmetleriyle bildiğimiz Nuri Demirağ'ın en büyük hayallerinden birisi de İstanbul Boğazı'na bir köprü inşa etmekti. Gördüğü eksikliği kapatmak amacıyla yıllarca titizlikle bu hususa dair çalışmalar yapan ve bu konuda beş genç Türk mühendisini görevlendiren Demirağ, dönemin Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya ve Başbakanı İsmet İnönü'ne takılmıştı. Peki, Nuri Demirağ'ın "Boğaz Köprüsü Projesi" neden engellenmişti?

🔸 Dünya'nın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul tarih boyunca pek çok göç sebebiyle nüfusun en yoğun olduğu dünya kentlerinden biri oldu. Nüfusun sürekli artması ve insanların Galata, Üsküdar ve Kadıköy gibi ilçelere geçişi sallar, sandallar ve gemilerle olması zaman zaman boğaziçine bir köprü inşa edilmesi fikrini gündeme getirdi.

🔸 Osmanlılar döneminde inşa edilen Galata Köprüsü ihtiyacı bir nebze karşılasa da şehrin nüfus hızı hiç düşmedi. Tarihimizin en önemli müteşebbislerinden olan Nuri Demirağ bu eksikliği gidermek amacıyla 1931 yılında çalışmalara başladı.

🔸 San Francisco'daki meşhur Golden Gate köprüsünü inceleten Demirağ, Amerika'dan uzmanlar getirerek iki yıl boyunca boğaz köprüsü için çalışmalar gerçekleştirdi.

🔸 Demirağ'ın Ahırkapı ile Salacak arasına yapılmasını uygun gördüğü köprü toplamda 2560 metre uzunluğa sahipti. Ayrıca Demirağ'ın mühendis ekibi de geleceği parlak ve Amerika'da çalışmış beş Türk mühendisinden oluşuyordu.

🔸 Lakin bu müstesna, çağ ötesi proje dönemin Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya ve Başbakanı İsmet İnönü tarafından engellendi. Demirağ tüm çabalarına rağmen bir sonuç alamadı.

🔸 Nuri Demirağ ömrünün son döneminde yaşadığı hayal kırıklığını vasiyetinde şöyle anlatmıştı:

"Bu iş olacaktır. İstanbul buna muhtaçtır. Ben yapamazsam, evladıma bırakırım, o benim adıma yapar. Vasiyet edeceğim, köprünün üzerine 'bu köprüden İnönü de, Çetinkaya da geçemez' diye levha asılsın"

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