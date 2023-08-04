Naaşı 74 yıl saklanan Enver Paşa

Bugün tarihimizin en önemli isimlerinden Enver Paşa'nın ölüm yıl dönümü. Bundan yıllar önce Tacikistan'da şehit düşen paşanın naaşı tam 74 yıl boyunca saklandı. Peki bu olay nasıl gerçekleşti? Kimine göre büyük bir kahraman, kimine göreyse hayaller peşinde koşan bir maceraperest... Aklınıza kim geldi bilmiyorum ama bugün tarihimizin en tartışmalı isimlerinden Enver Paşa gündemimizde...

➡ Onun mezarı tam 74 yıl boyunca saklandı. Peki, bu aşırı gizemli olay nasıl gerçekleşti? Takvimler 4 Ağustos 1922'yi gösterdiğinde Enver Paşa, yaklaşık 40 askeri ile beraber Tacikistan'daki Âbıderyâ köyündeydi.

➡ Paşa ve askerleri bayram namazın ardından büyük bir neşeyle birbirlerine sarıldılar, bayramlaştılar. Paşa bunun son bayramı olduğunun henüz farkında değildi.

➡ Tam bu esnada bölgede cirit atan Rus istihbaratçıları, paşa ve maiyetinin yerini tespit ederek haberi Kızıl Ordu'ya ulaştırdılar. Kısa bir zaman sonra Kızıl Ordu askerleri köye ulaştı. Çeğan Tepesi civarında ön safta kahramanca çarpışan Enver Paşa şehit düştü.

➡ O sırada Rus askerlerinin tek derdi, paşanın naaşını Moskova'ya götürmekti. Fakat paşanın naaşını Tacik bir asker buldu ve savaş alanından uzaklaştırdı.

➡ Asker, Rusların bölgeden çekilmesiyle naaşı daha güvenli bir yere götürdü ve defnetti. Tolibşo adındaki Tacik, mezarın etrafını korumak için bir duvar ördü.

➡ Büyük bir manevi ağırlık ve sorumluluk duygusuyla mezarı tam 47 yıl boyunca korudu. Yaşlandığında artık sırrını oğluna anlatması gerektiğini düşündü.

➡ Oğlu Muzaffer de bu kutsal görevi babasından devraldı. Tacik aile, vatanı için büyük mücadele veren Enver Paşa'nın mezarını tam 74 sene boyunca canları pahasına korumuş oldu.

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