Kaşgarlı Mahmud'un Mezarındaki Sır

Türk tarihinin ilk ve en önemli sözlüğünün banisi Kaşgarlı Mahmud'un ilginç defin hikayesi...

◾ Meşhur sözlüğüyle tanıdığımız kültür savaşçısı Kaşgarlı Mahmud'un ilginç hikayesini hiç duydunuz mu? Rivayetlere göre bilge isim, medrese eğitimini Bağdat'ta tamamlar ve özlemini çektiği memleketi Kaşgar'a döner.

◾ Çok sevdiği hocasını ziyaret ettikten sonra dayanamaz ve "Bunca sene yaşadım, ölünce nereye gömüleceğimi merak ediyorum." Diye sorar. Hocasıysa, "bastonun nereye kök salarsa oraya gömüleceksin" diye cevap verir.

◾ Kafası karışan ve bu yanıta bir türlü anlam veremeyen Kaşgarlı, günlerden bir gün Opal Köyü yakınlarındaki bir camiye namaz kılmaya gider.

Tam o esnada gözüne kestirdiği bir ağacın yanına bastonunu bırakır.Döndüğünde bastonunun kök saldığını hatta bıraktığı yerden su fışkırdığını görür.

◾ O an dilinden "tamam tamam yeterli anladım" manasındaki "hay hay tiyerek" cümlesi dökülüverir.

Böylece Kaşgarlı Mahmud, bastonunun kök saldığı Opal Köyü'ne defnedilir.

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Editör-Sunucu: Sümeyye Gedizli

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

Kamera: Serkan Hervenik - Eyüp Kaymak