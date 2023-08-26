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Kaşgarlı Mahmud'un Mezarındaki Sır

Yayınlanma Tarihi: 26.08.2023 17:06 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 17:17

Türk tarihinin ilk ve en önemli sözlüğünün banisi Kaşgarlı Mahmud'un ilginç defin hikayesi...

◾ Meşhur sözlüğüyle tanıdığımız kültür savaşçısı Kaşgarlı Mahmud'un ilginç hikayesini hiç duydunuz mu? Rivayetlere göre bilge isim, medrese eğitimini Bağdat'ta tamamlar ve özlemini çektiği memleketi Kaşgar'a döner.

◾ Çok sevdiği hocasını ziyaret ettikten sonra dayanamaz ve "Bunca sene yaşadım, ölünce nereye gömüleceğimi merak ediyorum." Diye sorar. Hocasıysa, "bastonun nereye kök salarsa oraya gömüleceksin" diye cevap verir.

◾ Kafası karışan ve bu yanıta bir türlü anlam veremeyen Kaşgarlı, günlerden bir gün Opal Köyü yakınlarındaki bir camiye namaz kılmaya gider.
Tam o esnada gözüne kestirdiği bir ağacın yanına bastonunu bırakır.Döndüğünde bastonunun kök saldığını hatta bıraktığı yerden su fışkırdığını görür.
◾ O an dilinden "tamam tamam yeterli anladım" manasındaki "hay hay tiyerek" cümlesi dökülüverir.
Böylece Kaşgarlı Mahmud, bastonunun kök saldığı Opal Köyü'ne defnedilir.

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Editör-Sunucu: Sümeyye Gedizli
Kurgu: Günışığı Gülhan Salma
Kamera: Serkan Hervenik - Eyüp Kaymak

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