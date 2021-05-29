İstanbul’un fethinin simgesi: Şahi topu
29 Mayıs 1453, aşılmaz denilen surların aşıldığı, yeni bir çağın başladığı tarihtir. Bu tarih,...
29 Mayıs 1453, aşılmaz denilen surların aşıldığı, yeni bir çağın başladığı tarihtir. Bu tarih, Sultan II. Mehmet’in Fatih Sultan Mehmet olduğu ve Peygamberimizin övgüsüne mazhar olduğu zamandır. Peki, tarihin en muhteşem zaferlerinden biri olan İstanbul’un fethinde büyük rol oynayan şahi ve havan toplarının sırrı neydi? "Eski Defterler"in yeni bölümü ile karşınızdayız.
İstanbul'un fethinde büyük rol oynayan şahi topları hakkında yer alan haberimize ulaşmak için tıklayın
Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kamera - Kurgu: Ahmed Helal
▶Osmanlı'nın ihtişamlı Ramazan geleneği: Kadir Alayları
▶Osmanlı'nın yardım eli: Zimem Defteri geleneği
▶ Zahide'm türküsünün hüzünlü hikayesi
▶ Monna Rosa şiirinin arkasındaki gizem
▶ Cemil Meriç, gözlerini nasıl kaybetti?
▶ Necip Fazıl'ın ilk pişmanlığı!
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