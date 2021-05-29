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İstanbul’un fethinin simgesi: Şahi topu

Yayınlanma Tarihi: 29.05.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 13:29

29 Mayıs 1453, aşılmaz denilen surların aşıldığı, yeni bir çağın başladığı tarihtir. Bu tarih, Sultan II. Mehmet’in Fatih Sultan Mehmet olduğu ve Peygamberimizin övgüsüne mazhar olduğu zamandır. Peki, tarihin en muhteşem zaferlerinden biri olan İstanbul’un fethinde büyük rol oynayan şahi ve havan toplarının sırrı neydi? "Eski Defterler"in yeni bölümü ile karşınızdayız.

İstanbul'un fethinde büyük rol oynayan şahi topları hakkında yer alan haberimize ulaşmak için tıklayın

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kamera - Kurgu: Ahmed Helal

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