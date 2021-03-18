II. Abdülhamid’in Çanakkale’yi geçilmez kılan öngörüsü
Asırlar boyunca imparatorluğun göz bebeği olan #İstanbul'un güvenliğini sağlamak; #Osmanlı...
Asırlar boyunca imparatorluğun göz bebeği olan #İstanbul'un güvenliğini sağlamak; #Osmanlı sultanları arasında en önemli konuların başında geliyordu. Çanakkale Savaşı’ndan yıllar önce, dünyanın büyük bir savaşa doğru sürüklendiğini öngören Sultan İkinci Abdülhamid, Çanakkale’yi “geçilmez” kılan hamlelerden birini gerçekleştirerek Hamidiye Tabyası’nı inşa ettirdi. Peki, Hamidiye Tabyası’nın Çanakkale Zaferi’nde üstlendiği kritik rol neydi? Çanakkale özel gezimizde ziyaret ettiğimiz tabyanın öyküsünü sizlerle buluşturuyoruz…
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