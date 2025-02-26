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Hocalı Katliamı'nda neler yaşandı?

Yayınlanma Tarihi: Şubat 26, 2025 11:04 Güncelleme Tarihi: Şubat 26, 2025 11:11

Dünya, 1992 senesinin 26 Şubat'ında, tarihin en kara gününe uyandı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Ermeniler, Azerbaycan'a ait topraklar üzerinde hak iddia etmeye başladı. Karabağ bölgesinin havalimanına sahip tek yeri olan Hocalı'ydı. Ermeni ordusu, bölgeyi abluka altına aldı. 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece rejim, Dağlık- Karabağ'a saldırdı. Türlü işkenceler ile onlarca kardeşimizi acımasızca katlettiler. O kanlı günü unutmadık, unutmayacağız.

◾ Hafızalarımızdan silinmeyecek bir tarih, 26 Şubat 1922.

◾ 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Ermenistan, Azerbaycan toprağı olan Dağlık- Karabağ'da hak iddia etmeye başladı ve yine aynı senenin son günlerinde bölgeyi abluka altına aldı.

◾ Tahmin edersiniz ki buradaki Azerbaycan Türkleri üstünde ciddi bir baskı yapılmaktaydı. Ermeni yönetimi, 21 Şubat 1988'de herhangi bir dayanak olmaksızın Karabağ'ın, Ermenistan'a ait olduğunu ilan etti.

◾ Bu tarihten itibaren artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.Saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran rejim, gece vakti Sovyet Rus ordusunun da yardımıyla bölgeye saldırdı.

◾ Yalnızca işgal etmek ile yetinmeyen Ermeniler, esirlere insanlığa sığmayacak türlü işkenceler yaptı ve binlerce masumu acımasızca katletti…Eli kanlı Ermeni ordusu ve bu soykırıma ses çıkarmayan ülkeler; el birliğiyle onlarca insanı annesiz, babasız, evlatsız ve yuvasız bıraktı.

Yapılan, 20. yüzyılın en kanlı katliamıydı...

Sunucu/Editör: Sümeyye TEKTAŞ

Kurgu: Günışığı Gülhan SALMA

Kamera: Serkan HERVENİK

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