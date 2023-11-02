Filistin'in kaderini değiştiren kanlı mektup: Balfour Deklarasyonu

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım, tüm vahşetiyle yirmi günü aşkın süredir devam ediyor. Peki, tüm bu katliamlar 7 Ekim’de mi başladı? Yıllardır yaşanan Siyonist işgalinin temelinde, İsrail'in kuruluşuna giden süreci hızlandıran, Filistin’in kaderini değiştiren kanlı bir mektup var: Balfour Deklarasyonu.

◾ 2 Kasım 1917'de dönemin İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, önde gelen Siyonistlerden Baron Rothshild'a bir mektup gönderdi.

◾ Mektupta İngiltere, tarihi Filistin topraklarında Yahudilere "vatan" kurulmasını vadediyordu. Kendi topraklarında yaşam süren Filistinliler, açıkça yok sayılıyor ve o zamana kadar dillendirilmemiş ulusal ev tanımı kullanılıyordu.

◾ Deklarasyon İngiltere'nin I. Dünya Savaşı'nda tarihi Filistin topraklarının tamamını işgal etmesiyle eş zamanlı olarak yayınlandı. Ve sonrasında da İngiliz mandası altındaki Filistin'e, Yahudi göçü hız kazandı.

◾ Bu 30 yıllık manda dönemi, İngilizlerin, Filistin'i Yahudilere vatan yapma düşüncesinin hazırlık aşamasıydı. Bu süreçte halk direniş gösterse de binlerce Filistinli yerlerinden edildi, geçim kaynaklarına el koyuldu, evleri yakıldı.

◾ Siyonistler, Filistin topraklarını parça parça işgal etti, sistematik soykırıma maruz kaldılar.

◾ 1948'de İngilizlerin Filistin topraklarından çekilmesi üzerine de İsrail kuruluşunu ilan etti. Yerleşimci diye tabir edilen işgalciler, milyonlarca Filistinliyi evsiz bıraktı. Hala da direnenlere karşı İsrail'in katliamları dünyanın gözü önünde sürüyor.

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Editör-Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

Kamera: Serkan Hervenik