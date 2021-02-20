Fatih Camii haziresinde medfun olan isimler
Fatih Camii haziresi İstanbul’un en meşhur ve en büyük hazirelerinden biridir. Osmanlı döneminden...
Fatih Camii haziresi İstanbul’un en meşhur ve en büyük hazirelerinden biridir. Osmanlı döneminden bu yana sivil, asker, ulema ve idareci pek çok önemli ismin mezarı, Fatih Camii’nin kıble tarafındaki geniş bahçede yer alan bu hazirede medfundur. Son yıllarda yaşamını yitiren önemli tarihçilerimizden Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Kemal Karpat ve geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş da Fatih Camii haziresine defnedilmiştir. Ömrünü ilim yolculuğuna adayan ve dün hayata gözlerini yuman hadis âlimi Muhammed Emin Saraç, yarın Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip hazirede toprağa verilecek..."Fatih Camii haziresinde medfun olan önemli isimler" adlı haberi okumak için tıklayın.
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Fatih Camii haziresi İstanbul’un en meşhur ve en büyük hazirelerinden biridir. Osmanlı döneminden...
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