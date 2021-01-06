Ecdadın mirası günümüze taşınıyor!

Anadolu'ya büyük fedakârlıklar yapan ecdadımızın mirasını günümüze taşımak adına önemli adımlar atılıyor. Bunlardan biri de Konya'da bulunan Alaaddin Camisi'nde gerçekleştirilecek.Camide genel restorasyonun bitmesinin ardından, Anadolu Selçuklu sultanlarına ait 8 sanduka restore edilecek. Ecdadımızın 800 yıl önce yaptığı yöntem ve ustalığı bugüne taşınacak.

Selçuklu tarihinin merkezi: Alaaddin Cami haberimizi okumak için tıklayın

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