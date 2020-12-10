Ecdadımızın hayvan sevgisi

Eskiden beri hayvanlara çok değer veriyoruz. Öyle ki atalarımız ölen atları için kitabeler yaptırmışlardı. Bu sevgi, Osmanlı döneminde de devam etti. Sokak hayvanlarının beslenmesi için mancacılık ismiyle bir meslek dahi oluşmuştu. 📽️Bugünkü konumuz Osmanlı'da hayvan sevgisi…

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Millet olarak eskiden beri hayvanlara çok değer veriyoruz.

Şöyle bir geçmişe bakarsanız, kartal, geyik ve kurt gibi hayvanların Türk boylarının simgesi olduğunu görürsünüz.

Hatta kaya resimleri ve kilimlerde dahi hayvan figürleri çoğunluktaydı.

Öyle ki atalarımız ölen atlar için mezar taşları ve kitabeler yaptırmışlardı.

Bu sevgi, osmanlı döneminde de devam etti.

Osmanlı'da hayvanların hakları devlet eliyle korunur, eziyet edenlere falaka cezası verilirdi.

Hayvanların bakımı için uşak tutulurdu.

Sokak hayvanlarının beslenmesi için ise mancacılık ismiyle bir meslek dahi oluşmuştu.

Haberimizin devamını buradan okuyabilirsiniz…

https://www.fikriyat.com/galeri/yasam/osmanlida-hayvan-sevgisine-dair-detaylar

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