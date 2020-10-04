Dünyanın ilk denizaltısı: Tahtelbahir
Dünyanın ilk denizaltısı olan tahtelbahir, Osmanlı topraklarında icat edildi. Tahtelbahir ilk...
Dünyanın ilk denizaltısı olan tahtelbahir, Osmanlı topraklarında icat edildi. Tahtelbahir ilk kez, Sultan III. Ahmet'in şehzadeleri için düzenlediği sünnet şöleninde tarih sahnesine çıktı. Mimar İbrahim Efendi tarafından tasarlanan bu cisim büyük beğeni topladı. İlk denizaltı tahtelbahir ile ilgili az bilinen gerçekler…"Osmanlı tarihinde ilk denizaltı keşfi" adlı içeriğimizi okumak için tıklayın.
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Dünyanın ilk denizaltısı olan tahtelbahir, Osmanlı topraklarında icat edildi. Tahtelbahir ilk...
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