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Dünyanın ilk denizaltısı: Tahtelbahir

Yayınlanma Tarihi: 04.10.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 16:27

Dünyanın ilk denizaltısı olan tahtelbahir, Osmanlı topraklarında icat edildi. Tahtelbahir ilk kez, Sultan III. Ahmet'in şehzadeleri için düzenlediği sünnet şöleninde tarih sahnesine çıktı. Mimar İbrahim Efendi tarafından tasarlanan bu cisim büyük beğeni topladı. İlk denizaltı tahtelbahir ile ilgili az bilinen gerçekler…

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