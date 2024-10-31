Dünyanın en acımasız ve kanlı örgütleri Haganah ve Irgun

Dünyanın en acımasız ve kanlı ordularından biri olan İsrail’in oluşumu, Haganah ve Irgun adlı iki terör örgütü nasıl ve kim tarafından kuruldu? İşte, bu örgüte dair bilmeniz gerekenler...

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Filistin toprakları İngiliz manda yönetimine geçti ve bu dönemde büyük bir Yahudi göçü yaşandı. Bu göç, Yahudi yerleşimlerinin artışına ve Siyonist şirketlerin etkisinin genişlemesine neden oldu.

İngilizlerin, Yahudilere vaat edilen topraklarda bir devlet kurma sözü, yeni bir ordu oluşturma ihtiyacını doğurdu. Ayrıca, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunda kurulan Yahudi birlikleri, Haganah örgütünün temelini oluşturdu.

15 Haziran 1921'de kurulan Haganah, Yahudi yerleşimlerinin ve Siyonist organların güvenliğini sağlamakla görevli gizli bir askeri örgüttü. Bu örgüt, Filistin'de Yahudi göçünü hızlandırmak ve kalıcı hale getirmek için silah kullanarak zorla toprakları işgal etti ve terör eylemleri düzenledi. Haganah'ın finansman kaynakları arasında Ahadot partisi, Yahudi ajansı, işçi sendikaları ve İngilizler bulunuyordu.

İngiliz generaller, Haganah üyelerine askeri eğitim ve silah desteği sağladı. İngiliz mandası ile Haganah arasındaki menfaate dayalı ilişki, Filistinlilerin İngiliz mandasına karşı başlattığı ayaklanmalar sırasında Haganah'ın bu ayaklanmaları bastırmak için kullanılmasına yol açtı. Bu durum, Haganah'ın askeri eğitim ve silah depolarını doldurmasını sağladı. Ayrıca, Haganah yasadışı Yahudi göçmen kaçakçılığında da büyük rol oynadı; ikinci Dünya Savaşı sırasında gemilerle 50 bin Yahudi göçmeni Filistin'e getirdi.

O dönemde Yahudilerin bölgeden toprak satın alması yasak olmasına rağmen, geceleri kamyonetler kullanarak boş buldukları arazilere gizlice Yahudi yerleşimlerinin temellerini atıyorlardı. Haganah içindeki ayrılıklar sonucu, Irgun adlı yeni bir terör örgütü kuruldu. Irgun'un stratejisi, büyük katliamlar ve terör eylemleriyle Filistinliler arasında korku propagandası yapmak ve böylece Filistinlileri topraklarından çıkartarak yerine Yahudileri yerleştirmekti.

Irgun'un finansman kaynağı arasında Osmanlı bankalarına yapılan soygunlar da bulunuyordu.Birleşmiş Milletler'in Kasım 1947'de Filistin'i Yahudi ve Arap olmak üzere iki devlete bölme kararının ardından, Irgun, Filistinlileri topraklarından çıkartmak için kanlı terör eylemlerine başladı. 9 Nisan 1948'de Kudüs yakınlarındaki Der Yasin Köyü'nde, Irgun ve Haganah elemanlarının desteğiyle gerçekleştirilen terör eyleminde siviller acımasızca öldürüldü.

Bazıları bombalanan evlerinden çıkamayıp yıkıntı altında kaldı. Bazıları tecavüze uğradı, Bazıları da bir duvar önünde topluca idam edildi. Irgun'un lideri Menahem Begin, bu acımasız eylemi "Der Yasin'de yaptığımız şeyleri yapmasaydık, bugün İsrail Devleti diye bir şey olmayacaktı" sözleriyle savundu.

1947-1948 yıllarında Haganah ve Irgun tarafından toplam 531 Filistin köyü imha edildi. Köylerdeki insanlar ya öldürüldü ya da zorla çıkarıldı.

Bu dönemde Filistinlilere karşı 34 büyük katliam gerçekleştirildi. İngiltere, Mayıs 1948'de Filistin topraklarındaki manda yönetiminden çekileceğini duyurduktan sonra, Yahudiler bağımsız bir İsrail devleti kurduklarını ilan etti.

İlanın hemen ardından, altı Arap ordusu İsrail'e saldırdı. Bu savaşta, Haganah ve Irgun terör örgütleri İsrail'in savunmasına destek verdi. İsrail Devleti kurulduktan iki hafta sonra, 28 Mayıs'ta, Haganah ve Irgun'un devamı olarak kabul edilen İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) kuruldu. 1948 yılındaki savaşın ön saflarında yer alan bu örgütler, daha sonra İsrail Ordusu'na dönüştü ve 76 yıldır Filistinlilere karşı terör eylemleri ve acımasız soykırımlara devam ediyor.