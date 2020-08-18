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Dünya tarihinde Müslümanların öncü olduğu ilkler

Yayınlanma Tarihi: 18.08.2020 19:48 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 19:53

Müslümanlar tarihte pek çok ilke imza atarak farklı bilimlerin ve icatların gelişmesinde öncü oldular. Batı'nın kendi icadı olarak aksettirdiği birçok buluş aslında İslam medeniyetindeki çalışmaların ürünüydü. İlk düzenli hastane, ibadet için yapılan ilk mabet, ilk askeri bando, ilk tıp ansiklopedisi, ilk roket, ilk denizaltı Müslüman alimler tarafından bulunup dünyaya yayıldı. İşte Müslümanların tarihi değiştiren o buluşları…

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