Dünya tarihinde Müslümanların öncü olduğu ilkler
Müslümanlar tarihte pek çok ilke imza atarak farklı bilimlerin ve icatların gelişmesinde öncü...
Müslümanlar tarihte pek çok ilke imza atarak farklı bilimlerin ve icatların gelişmesinde öncü oldular. Batı'nın kendi icadı olarak aksettirdiği birçok buluş aslında İslam medeniyetindeki çalışmaların ürünüydü. İlk düzenli hastane, ibadet için yapılan ilk mabet, ilk askeri bando, ilk tıp ansiklopedisi, ilk roket, ilk denizaltı Müslüman alimler tarafından bulunup dünyaya yayıldı. İşte Müslümanların tarihi değiştiren o buluşları…Dünya tarihini değiştiren ilkler adlı içeriğimizi okumak için tıklayın.
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Müslümanlar tarihte pek çok ilke imza atarak farklı bilimlerin ve icatların gelişmesinde öncü...
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