Dokunulamayan merdivenin hikayesi

Kudüs'te bulunan "Kutsal Kabir" yahut daha çok bilinen adıyla Kıyamet Kilisesi'nin büyük camlarının önündeki merdiven 171 yıldır aynı noktada. 1852 yılında Sultan Abdülmecid'in fermanı sebebiyle orada duran merdivene şu ana dek kimse dokunamadı. Peki bu olayın arkasında ne var? Sizler için 171 yıldır balkonda duran merdivenin hikayesini araştırdık.

🔹 Gördüğünüz merdiven tam 171 yıldır, kıpırdamadan aynı yerde duruyor. İsrail'in bile dokunamadığı bu merdivenin hikayesiyse Sultan Abdülmecid'in fermanına kadar uzanıyor.

🔹 Mescid-i Aksa'ya çok yakın bir noktada olan Golgotha Tepesi'nde bulunan Mukaddes Kabir Kilisesi ya da daha çok bilinen adıyla Kıyamet Kilisesi'nin altında Hristiyanlar tarafından Hz. İsa'nın kabrinin olduğuna inanılıyor.

🔹 Bu sebepten dolayı tarih boyunca kilisenin hizmeti yüzünden mezhepler arasında çokça tartışma ve kavga yaşandı. Kilisenin kitlenip açılması meselesi Selahaddin Eyyubi tarafından Müslüman ailelere verildi. Böylece o güne kadar ki en önemli sorun çözülmüş oldu. Bugün bu görevi Nesime Ve Cude aileleri hala sürdürüyor.

🔹 Kanuni Sultan Süleyman mezheplerin temizlik alanlarını da paylaştırarak kilisedeki önemli bir diğer sorunu daha çözdü. Öyle ki Sultan'ın bu fermanından önce kargaşadan dolayı Hz. İsa'nın olduğuna inanılan kabrin üstü toz içinde kalmıştı.

🔹 Bir süre sonra çatışmaların artması üzerine Sultan III. Mustafa "statüko" olarak anılan bir ferman yayınladı. 1852 yılında bir temizlik sırasında çıkan kanlı kavgada onlarca kişi öldü. Sultan Abdülmecid bir ferman göndererek olayları bitirdi.

🔹 Ferman okunduğu esnada bir merdivenle çatıdaki camı silen papaz alelacele aşağı indirilir. Ferman gereği merdivene dokunulamaz. Bu sebepten dolayı gördüğünüz merdiven 171 yıldır Kıyamet Kilisesi'nin çatısında duruyor.

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