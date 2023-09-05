Çanakkale'de büyük fedakarlık

Tarihimiz pek çok fedakarlık ve kahramanlık hikayesi ile doludur. Çanakkale Savaşlarında gerçekleşen bir hadise ise milletimizin vatan sevgisi hususunda ne denli ileri gidebileceğini kanıtlar. İşte Doktor Tarık Nusret'in acı dolu hikayesi... İşte Doktor #TarıkNusret'in acı dolu hikayesi..

◾Çanakkale Savaşı tüm harareti ile devam ederken Osmanlı, cephe gerisinde zor durumdaydı. Yaralı askerler sıhhiyeler ile çadırlara taşınıyor ve tedavi ediliyorlardı. Ama yaralı sayısı çok fazlaydı ve maalesef elde yeterli sayıda tıbbi araç-gereç yoktu.

◾ En çok ihtiyaç duyulan morfin konusunda ise adeta kıtlık yaşanıyordu.

◾ Doktorlar, yaşama olasılığı olan hastalar için morfini kullanıyor, zor durumdaki yaralılara ise morfin yapmıyorlardı. Bu sebeple hastaların yüzlerine bakmayan doktorlar, çok ağır bir sınavdan geçiyorlardı.

◾ Bu ağır vazifeyi ifa edenlerden birisi de Doktor Tarık Nusret idi. Önüne gelen hastanın yüzüne bakmayan doktor, askerin kötü durumda olduğuna hükmeder ve morfini kullanmaz.

◾ Sıhhiyenin yatağa götürdüğü asker can havliyle "baba" diyerek inlese de Tarık Nusret'in yüzünde mimik oynamaz.

◾ Birkaç saat sonra şehit olan oğlunun naaşına sarılan Doktor Tarık Nusret, "Affet oğlum, o senin hakkın değildi" der sadece.

◾ İşte, Çanakkale Savaşı böylesine iman dolu göğüslerle kazanılan bir harptir.

◾ Tarihteki tüm isimsiz kahramanlarımıza, kendisinden, ailesinden vatanı uğruna geçen fedakar yüreklerimize rahmetle...

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