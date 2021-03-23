Çanakkale özel- Onbeşlilerin hazin hikayesi
Tarihin gördüğü en şiddetli savaşlardan biri olan Çanakkale Harbi'ne memleketin dört bir yanından,...
Tarihin gördüğü en şiddetli savaşlardan biri olan Çanakkale Harbi'ne memleketin dört bir yanından, henüz çocuk yaşta sayılabilecek pek çok kişi gönüllü oldu. Şanlı destanımızda büyük pay sahibi olanlar arasında "onbeşliler" de vardı. Bir daha evlerine dönmemek üzere savaş meydanına koşan askerlerin kahramanlığı şiirlere ve türkülere konu oldu. Peki 'hey onbeşli' türküsünün hikayesi neydi?
"Çanakkale'yi geçilmez kılan onbeşliler" ile ilgili haberimizi okumak için tıklayın
Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kamera - Kurgu: Ahmed Helal
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Tarihin gördüğü en şiddetli savaşlardan biri olan Çanakkale Harbi'ne memleketin dört bir yanından,...
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