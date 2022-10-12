Bir bilgi: Osmanlı'da Mevlid

Devlet-i Aliyye'de mevlid gecesi kutlamaları Kanuni döneminden itibaren sarayda başlasa da resmi bir tören haline gelmesi 3.Murad döneminde olur...

Devlet-i Aliyye'de mevlid gecesi kutlamaları Kanuni döneminden itibaren sarayda başlasa da resmi bir tören haline gelmesi 3. Murad döneminde olur...