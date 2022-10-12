Bir bilgi: Osmanlı'da Mevlid

Bir bilgi: Namazgah
Peygamber Efendimiz (SAV), sefere veya yolculuğa çıktığında namazını eda edebilmek için yol...
Devlet-i Aliyye'de mevlid gecesi kutlamaları Kanuni döneminden itibaren sarayda başlasa da resmi bir tören haline gelmesi 3.Murad döneminde olur...Devlet-i Aliyye'de mevlid gecesi kutlamaları Kanuni döneminden itibaren sarayda başlasa da resmi bir tören haline gelmesi 3. Murad döneminde olur...
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Peygamber Efendimiz (SAV), sefere veya yolculuğa çıktığında namazını eda edebilmek için yol...
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