Bir bilgi: Namazgah

Bir bilgi: Kanuni Tören Kaftanı
Osmanlı padişahlarının giydikleri kaftanlar, gücün ve statünün sembolü niteliğindedir. Bu kaftanlar...
Peygamber Efendimiz (SAV), sefere veya yolculuğa çıktığında namazını eda edebilmek için yol kenarlarında belli mekânlar oluştururdu. Bu mekânlara "namazgâh" denirdi. Namazgâhlar ilk başta etrafına taşlar dizilerek sınırları belirlenen yerler idi. Daha sonra ise ibadethanelerin temelini oluşturdu. Efendimiz (SAV), Tebük Gazvesi'ne giderken namazgâh şeklinde üstü açık birçok mescid inşa ettirmişti. Ayrıca Peygamberimizin (SAV) Medine'de inşa ettirdiği Kuba Mescidi de namazgâh şeklinde inşa edilmiştir.
Efendimiz (SAV), Tebük Gazvesi'ne giderken namazgâh şeklinde üstü açık birçok mescid inşa ettirmişti. Ayrıca Peygamberimizin (SAV) Medine'de inşa ettirdiği Kuba Mescidi de namazgâh şeklinde inşa edilmiştir.
💠💠💠
FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!
Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
👉 YOUTUBE 🔔
👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Osmanlı padişahlarının giydikleri kaftanlar, gücün ve statünün sembolü niteliğindedir. Bu kaftanlar...
Geleneklerimizde ölümün sembolü olarak görülen bu ağaçlar 30 metreye kadar uzayabiliyor.
Ruznameler padişahların günlük faaliyet ve yaşantılarının kaydedilidği kayıt defterleridir...
Şehirlerarasında yolculuk etmek için neye ihtiyacınız olur? Bilet, kimlik, pasaport? Günümüzde...
15 Temmuz, devletin her alanına sinsice sızan FETÖ'nün, devlete ait silahları millete doğrulttuğu...
Adını tarihe yazdıran kahramanların öyküsüdür 15 Temmuz… Darbeci hainlerin millet iradesiyle...