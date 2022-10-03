Bir bilgi: Namazgah

Peygamber Efendimiz (SAV), sefere veya yolculuğa çıktığında namazını eda edebilmek için yol kenarlarında belli mekânlar oluştururdu. Bu mekânlara "namazgâh" denirdi. Namazgâhlar ilk başta etrafına taşlar dizilerek sınırları belirlenen yerler idi. Daha sonra ise ibadethanelerin temelini oluşturdu. Efendimiz (SAV), Tebük Gazvesi'ne giderken namazgâh şeklinde üstü açık birçok mescid inşa ettirmişti. Ayrıca Peygamberimizin (SAV) Medine'de inşa ettirdiği Kuba Mescidi de namazgâh şeklinde inşa edilmiştir.

Efendimiz (SAV), Tebük Gazvesi'ne giderken namazgâh şeklinde üstü açık birçok mescid inşa ettirmişti. Ayrıca Peygamberimizin (SAV) Medine'de inşa ettirdiği Kuba Mescidi de namazgâh şeklinde inşa edilmiştir.

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