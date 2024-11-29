Bir ayrıştırma politikası: Balkanlaşma

Bir ayrıştırma politikası olan Balkanlaşma esasında farklı etnik grupları bir arada barındıran coğrafyaya açılmış savaştır. Peki, Balkanlaşma ya da diğer bir adıyla Balkanizasyon ifadesi neyi anlatmaktadır? Sizler için anlattık.

🔸 Yüzyıllar boyunca Osmanlı himayesindeki Balkan coğrafyası, I. Dünya Savaşı ve Balkan Savaşları sonucu elden çıkmış, Evlâd-ı Fâtîhân toprakları öksüz kalmıştır.

🔸 Batılı devletler bu durumu fırsat bilmiş, bu coğrafyadaki milletlerin arasına fitne sokarak birbirinden ayırmaya çalışmıştır. İşte bu yaşananlardan sonra "Balkanlaşma" adı verilen bir kavram ortaya çıkar.

🔸 Balkanizasyon diğer adıyla Balkanlaşma terimi ilk olarak Alman sosyalistler tarafından ortaya atılır. 1918 yılında imzalanan Brest- Litovsk Antlaşması ile bu coğrafyada bölücülüğü ifade etmek için kullanılmaya başlarlar.

🔸 Balkanlaşma, bu bölgenin herhangi birinden gelmesi muhtemel askeri tehdidi ortadan kaldırmayı ve Balkan devletlerinin birbirlerine karşı düşmanca cephe almalarını sağlamayı, bir nevi bölünmelerini amaç edinen düşüncedir.

🔸 Balkanlaşma anlayışını, farklı etnik grupları bir arada barındıran coğrafyalara açılmış bir savaş olarak görmek mümkündür. Bu anlattıklarımızı isteyen aklın, emperyalist devletler olduğunu söylememe gerek yok sanırım.

🔸 Osmanlı Devleti'nin varlığına bile tahammül edemeyen Batılı güçler, iç huzuru bozmak için Balkanlardaki halkı kullanmıştır. Makedonya, Bulgaristan, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek, Yunanistan, Romanya, Macaristan ve Hırvatistan…

🔸 Balkanlardaki halkın homojen bir yapıya sahip olmaması, milliyetçilik akımından dolayı her ulusun kendi devletini kurmak istemesi ve Batılı devletlerin aralarına haset tohumları ekmesi bu insanların tamamen ayrışmasına sebep olmuştur.

🔸 Ve sonuç olarak bu durum Balkan coğrafyasında günümüze kadar uzanan, zaman zaman meydana gelen çatışmaları ve tartışmaları beraberinde getirmiştir.Balkanlaşma'nın en trajik örneklerinden biri Sırpların Boşnaklara uyguladığı Srebrenitsa ve Jepa katliamlarıdır.

🔸 Kuzey Makedonya'da 22 Ocak-12 Kasım 2001 tarihleri arasında Makedon ve Arnavut partileri arasında çıkan çatışmalar, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ve Arnavutlar arasında Preşova Vadisi'ndeki çarpışmalar, daha geçen yıl Kosova ve Sırbistan arasında çıkan ve gittikçe alevlenen gerilim ve 1998 ile 1999 yılları arasında yaşanan Kosova Savaşı…

🔸 Bunlar Balkanlaşma'nın yani ayrıştırmanın tohumları…

Editör/Sunucu: Sümeyye Tektaş

Kurgu: Ayşenur AKYOL

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.