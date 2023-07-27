Geçmişten günümüze dek kardeş ülkemiz olan Azerbaycan ile çok yakın ilişkimiz var. Maddi ve manevi kültür ögelerimiz, tarihimiz "kardeşimiz" dediğimiz bu ülke ile ortak.. Bağımsızlıklarını ilan ettiklerinde onları ilk destekleyen, cumhuriyetlerini tanıyan biz olduk. Fakat bildiklerimizin yanı sıra onlar hakkında bilmediğimiz bir husus var ki bu aslında bazı kötü zihniyetlilerin bir planı. Bu tuzak şöyle: Azerbaycan Türkü kardeşlerimize, Azeri demek... Peki, Azeri ifadesini kullanmamız doğru mu? Azeriler aslında kim?

🔸 Bir yanlışı düzeltelim: Azeri değil Azerbaycan Türkü, Azerice değil Azerbaycan Türkçesi!

🔸 Bu ayrımı yapmak ya da yapabilmek aslında çok da zor değil. Azeri kelimesi her ne kadar kulağa Azerbaycan kelimesinin kısaltması gibi gelse de gerçek oldukça farklı. Gelin bu olayın perde arkasını aralayalım.

🔸 Tarihe baktığımızda Büyük Selçukluların Azerbaycan topraklarına gelmesiyle burası Türk yurdu olur. Zaman ile Azerbaycan Rusların eline geçer. Ve komşusu İran ile birtakım anlaşmazlıklar yaşamaya başlar.

🔸 Bu çatışma Rusya ve İran'ın Türkmençay Antlaşmasını imzalamasıyla sona erer. Sonuç olarak Azerbaycan'ın ikiye bölünmesi kararı alınır. Azerbaycan Türklerinin dâhili olmadan alınan bu karar, ilerde pek çok sıkıntıyı da beraberinde getirecektir.

🔸 Antlaşma sonrası Azerbaycan'ın kuzeyi Ruslara, güneyi ise İran'a kalır. İşte, güneye yerleşen İranlılar buradaki Türklere Azeri demeye başlar. Azeriler aslında İran'da yaşayan, Farsça konuşan ve ateşe tapan bir topluluktur.

🔸 Fakat buradaki maksat, Azerbaycan Türklerine kendi kimliklerini unutturmaktır. Saydığımız sebeplerden dolayı "Azeri" ifadesi hoş karşılanmaz.

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