2020 gerçekten yaşanılan en kötü yıl mıydı?

Covid-19, deprem, sel ve yangın… Bu yıl ülkemiz başta olmak üzere bütün dünya pek çok felaketle mücadele etmek zorunda kaldı. Peki, 2020’nin insanlık tarihinin yaşadığı en kötü yıl olduğunu mu düşünüyorsunuz? Öyleyse sizi videomuzda kısa bir tarihi yolculuğa çıkarıyoruz. İşte, başımızdan geçen küresel felaketler…

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