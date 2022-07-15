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15 Temmuz şehitlerimizden neler öğrendik?

Yayınlanma Tarihi: 15.07.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 12:30

Adını tarihe yazdıran kahramanların öyküsüdür 15 Temmuz… Darbeci hainlerin millet iradesiyle püskürtüldüğü, cihad ve şahadet aşkıyla dolu gönüllerin destanıdır!

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