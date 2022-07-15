15 Temmuz şehitlerimizden neler öğrendik?

15 Temmuz özel I 251 şehidimize rahmetle...
15 Temmuz, devletin her alanına sinsice sızan FETÖ'nün, devlete ait silahları millete doğrulttuğu...
Adını tarihe yazdıran kahramanların öyküsüdür 15 Temmuz… Darbeci hainlerin millet iradesiyle püskürtüldüğü, cihad ve şahadet aşkıyla dolu gönüllerin destanıdır!
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15 Temmuz, devletin her alanına sinsice sızan FETÖ'nün, devlete ait silahları millete doğrulttuğu...
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