Tüm içerikler ücretsiz - Fikriyat Özel Dosyalarıyla 7/24 Dinle'de!

Tıbbın piri: Lokman Hekim
Lokman Hekim insanlığı tıp ilmiyle tanıştıran isimdir. Onun sayesinde tıp ilmi gelişme göstermiş...
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Lokman Hekim insanlığı tıp ilmiyle tanıştıran isimdir. Onun sayesinde tıp ilmi gelişme göstermiş...
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