Zonaro’yu Abdülhamid’in ‘saray ressamı’ yapan tablo

İnsan olabilmenin ilk şartı: Merhamet I Fikri Var
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Bazen bir eser bambaşka dönemlere kapı aralar. İşte bunlardan biri Ertuğrul Süvari Alayı'nın Galata Köprüsü'nden Geçişi tablosudur. Fausto Zonaro’nun bu tablosu Sultan Abdülhamid’e takdim edildiğinde o kadar beğenilir ki saray ressamı unvanını alır. Sarayla olan bu irtibatı onu ilerleyen yıllarda Sultan Abdülhamid’in portresini yapan tek ressam olmasını da sağlayacaktır.
Editör-Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kamera- Kurgu: Ahmed Helal
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