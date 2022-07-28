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Zonaro’yu Abdülhamid’in ‘saray ressamı’ yapan tablo

Yayınlanma Tarihi: 28.07.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022 11:39

Bazen bir eser bambaşka dönemlere kapı aralar. İşte bunlardan biri Ertuğrul Süvari Alayı'nın Galata Köprüsü'nden Geçişi tablosudur. Fausto Zonaro’nun bu tablosu Sultan Abdülhamid’e takdim edildiğinde o kadar beğenilir ki saray ressamı unvanını alır. Sarayla olan bu irtibatı onu ilerleyen yıllarda Sultan Abdülhamid’in portresini yapan tek ressam olmasını da sağlayacaktır.

Editör-Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kamera- Kurgu: Ahmed Helal

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