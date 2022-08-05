Necip Fazıl ve Peyami Safa’nın mahkemeye taşınan kalem kavgası

Zonaro’yu Abdülhamid’in ‘saray ressamı’ yapan tablo
Bazen bir eser bambaşka dönemlere kapı aralar. İşte bunlardan biri #ErtuğrulSüvariAlayı'nın...
Aynı dönemde yaşayan iki usta kalem Necip Fazıl ve Peyami Safa, bir süre oldukça yakındı. Ancak arkadaşların arası, gazete sütunlarında yaşanan polemik yüzünden açıldı. Nedeniyse Peyami Safa’nın Necip Fazıl’ı intihalle suçlamasıydı.
Editör-Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kurgu-Kamera: Ahmed Helal
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Bazen bir eser bambaşka dönemlere kapı aralar. İşte bunlardan biri #ErtuğrulSüvariAlayı'nın...
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