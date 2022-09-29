Hafızasıyla kitap çoğaltan tarihçi: Mükrimin Halil Yinanç

Osmanlı’nın fethettiği İtalyan şehri
Tarih 11 Ağustos 1480’i gösterdiğinde Osmanlı donanması, Akdeniz sularında ilerledi. Fatih...
Hafızanıza ne kadar güveniyorsunuz? Mesela yüz sayfalık kitabı harfi harfine ezberleyebilir misiniz? Ülkemizde öyle isimler vardı ki, değil birkaç sayfa hafızalarında kütüphaneleri barındırırdı. Ordinaryüs Profesör Mükrimin Halil Yinanç bunlardan biriydi.
Editör: Burcu Sandıkçı
Kamera: Serkan Hervenik
Kurgu: Ahmed Helal
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