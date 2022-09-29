Hafızasıyla kitap çoğaltan tarihçi: Mükrimin Halil Yinanç

Hafızanıza ne kadar güveniyorsunuz? Mesela yüz sayfalık kitabı harfi harfine ezberleyebilir misiniz? Ülkemizde öyle isimler vardı ki, değil birkaç sayfa hafızalarında kütüphaneleri barındırırdı. Ordinaryüs Profesör Mükrimin Halil Yinanç bunlardan biriydi.

Editör: Burcu Sandıkçı

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Ahmed Helal

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